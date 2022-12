Hace unos meses, la dramática confesión del actor Toto Kirzner de una dolorosa experiencia sufrida cuando tenía 7 años quedó plasmada en un momento especial que dejó perplejos a todos. El joven actor de 23 años reveló que sufripo abuso cuando tenía 7 años.

Ante esa confesión, sus padres no se pronunciaron públicamente, ya que querían resguardar a su hijo. Pero en las últimas horas, Araceli González se atrevió hablar del tema en un entrevista.

"A mí me pasó eso a los cinco años, esas experiencias uno está pensando que le pasan a las mujeres y uno cuando tiene hijas mujeres lo primero que hace es cuidar a las mujeres, darle lucidez para que se cuiden. No tomamos conciencia que a los niños también les puede pasar", expresó la actriz en LAM.

Y agregó: "Para mí fue durísimo, como mamá te pasa todos los estados en el cuerpo, la ira, la angustia, la desesperación, el sentir que tenés que tener ocho espaldas, 101 brazos. Nosotros nos habíamos enterado antes, se abordó como se tenía que abordar, en todos los órdenes".

"Lo hicimos respetando la decisión de Toto de no contar nada y que no sea público. Cuando Toto lo contó es una decisión de Toto. También tengo mi parte vulnerable, sensible y soy muy honesta con lo que hablo, y Toto es exactamente igual a mí", sumó.

"Él se sintió muy cómodo ahí (PH), las mujeres estaban hablando de un mismo tema que a él le había pasado y sintió que lo tenía que contar. En el corte cuando lo cuenta, era grabado no en vivo, me llama y me dice 'mamá conté todo' y no sabía de qué me estaba hablando", añadió.

"Me dijo 'sentí que me tenía que sacar esta mochila públicamente'. Yo estaba en un shopping, me quedé helada, vine a casa y le dije a Fabi 'ahora sí se viene el tuta tuta'. Mientras uno se guarda las cosas en la intimidad, el dolor está en la intimidad, ese tránsito lo vivís a solas. Cuando uno lo hace público están las opiniones erróneas, las que no tienen nada que ver", cerró.