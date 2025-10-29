Juventud Unida visitará este domingo a Unión y Fraternidad, que milita en la Liga de Villaguay, por la segunda fecha de etapa clasificatoria, en un encuentro válido por la zona 3 de la Región Litoral Sur.

El partido se jugará en el “Florentino Joannas” de la localidad de San Salvador, comenzará a las 18 horas y contará con una terna arbitral de Concepción del Uruguay. El juez principal será Nicolás Vergara, mientras que Joel Rodríguez y Benjamín Sánchez lo acompañarán como asistentes.

Juventud debutó hace 15 días con victoria como local sobre Parque Sur por 3-0, en tanto que, Unión y Fraternidad, cayó como visitante frente a Atlético Villa Elisa por 2-0.

Una terna de Gualeguaychú en el otro encuentro de la zona

El partido que protagonizarán en Concepción del Uruguay, Parque Sur y Atlético Villa Elisa, el domingo, desde las 16.00, contará con árbitros de la Liga de Gualeguaychú. Hernán Collaso será el árbitro principal, mientras que Edgardo Teles Triunfo y Maximiliano Cantti Páez los jueces de línea.