Se trata de la denuncia realizada en mayo de este año por el intendente Mauricio Davico, quien acusó a la gestión anterior de haber presentado un certificado de finalización de una obra que no se llevó a cabo: la colocación de un tanque de agua en el Parque Industrial Seco.



Según consta en la denuncia referida a la obra de “Provisión y Colocación de una Torre con Tanque Elevado para Reservas de Agua Potable” que se iba a instalar en el Parque Industrial Seco, a pesar de que dichos trabajos no se habían finalizado, la Secretaría de Hacienda y Política Económica “fijó la imputación presupuestaria del pago a la empresa contratista por el certificado final de la obra”.



Tras la polémica que tuvo la causa, con la viralización de audios de funcionarios y acusaciones cruzadas de ambas gestiones, la Justicia finalmente determinó archivarla "al no poderse recrear un ilícito penal por falta de elementos".



Fragmento del documento que dispone archivar la causa.



Luego de conocerse esta noticia, el ex asesor legal de la gestión Piaggio, Martín Britos, dio sus impresiones en comunicación telefónica con Ahora Cero.





“Se está consumando un hecho de estricta justicia, que es el archivo por falta de delito de esta denuncia irracional y temeraria que ha metido la administración de Davico contra nuestros compañeros funcionarios, que son tipos intachables en su proceder", marcó en primer lugar. Y aclaró: “Esto no quiere decir que la causa se terminó, tiene una segunda parte. Pero me parece que es muy difícil conmover el dictamen de archivo. Tiene muchísima solvencia".



“Para hacer una lectura política de este hecho jurídico hay que tener presente todo lo que se salió a decir, todo lo que se dio por hecho, por sentado; los agravios que se hicieron contra estas personas que fueron denunciadas y hoy encuentran una reivindicación en el archivo. Acá lo que hubo fue una denuncia no sobre un hecho delictivo sino con un afán político, la persecución judicial en función de deslegitimar una gestión”, advirtió Britos.



Y concluyó: “Que haya salido a la luz que aquí no hubo un delito es sumamente provechoso porque limpia una imagen que fue mancillada, dañada, pero también tiene que dejar en otra instancia un aprendizaje. Creo que el uso político de esta denuncia ha sido lo único que existió en definitiva”.