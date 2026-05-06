La derrota de Boca ante Barcelona SC dejó al Grupo D de la Copa Libertadores 2026 en un escenario abierto y con mucha tensión de cara a las últimas fechas.

El equipo que dirige Claudio Úbeda no logró recuperarse tras la caída en Brasil y terminó perdiendo un partido clave ante el conjunto ecuatoriano, que hasta ese momento no había sumado puntos en la zona.

Cómo quedó la tabla

Luego de la cuarta fecha, Universidad Católica lidera el grupo con 6 puntos, seguida por Boca, también con 6, pero en distinta posición por el criterio de desempate.

Detrás aparecen Cruzeiro, con 6 unidades, y Barcelona SC, que suma 3.

Esto deja un panorama muy ajustado, con tres equipos igualados en la parte alta de la tabla y dos fechas todavía por disputarse.

Qué necesita Boca para avanzar

Con este escenario, Boca quedó obligado a sumar fuerte en los dos partidos que le restan si quiere meterse en los octavos de final.

La cuenta más clara es que necesita ganar ambos encuentros para depender de sí mismo y quedar muy cerca de la clasificación.

Si no logra sumar los seis puntos, quedará condicionado a los resultados de sus rivales directos.

Los próximos partidos del Xeneize

Lo positivo para Boca es que los dos compromisos que le quedan serán en La Bombonera.

El primero será ante Cruzeiro, el martes 19 de mayo a las 21, mientras que luego recibirá a Universidad Católica el jueves 28 de mayo a las 21.30.