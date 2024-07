Patricia Bullrich desafió a Mauricio Macri y reclamó la jefatura de la asamblea del PRO de este jueves en el Hotel Abasto, donde la cúpula del macrismo mantuvo un tenso encuentro para definir la presidencia del órgano encargado de sellar las alianzas electorales.

Si bien la ministra de Seguridad no asistió a la reunión donde el sector de Macri impuso a Martín Yeza como nuevo jefe de la asamblea PRO, los enviados de Bullrich se encargaron de reclamar en minoría ese cargo para su jefa.

Es que el titular del PRO busca así bloquear el intento de fusión del La Libertad Avanza que impulsa Javier Milei a través de la figura de Bullrich.

Los bullrichistas Damián Arabia, Silvia Giudici, Florencia Retamoso y Juan Pablo Alan advirtieron a viva voz que “Patricia es la titular de la asamblea y la que pintó de amarillo el país”.

Mas tarde, Pablo Walter leyó el documento de "PRO Libertad" difundido hoy por Patricia Bullrich para desafiar la jefatura de Mauricio Macri.

Desafío a Mauricio Macri

En un intento por impedir la votación a favor de Yeza, el sector de Bullrich trajo a la asambleísta de mayor edad, quien tenía que presidir la Asamblea, pero tras las quejas se levantaron todos y se fueron. Terminó presidiendo Humberto Schiavoni, quien seguía en mayor edad, hasta que se formalizó la jura del exintendente de Pinamar.

El golpe de Mauricio Macri a Patricia Bullrich apunta a tomar control total del PRO para acorralar a Javier Milei de cara a la definición de alianzas electorales de cara a las legislativas del próximo año. La tensión es extrema en el PRO.

El sector de Bullrich amagó con convocar a una manifestación de protesta contra la conducción del expresidente quien finalmente resolvió no asistir al encuentro de hoy.

"Es una incógnita lo que puede pasar hoy. En el PRO no hay mucha tradición de hacer asambleas y no sabemos como va a reaccionar el sector de Patricia", advirtió ante la consulta de Ámbito un asambleísta que se dirigía a la cumbre partidaria. La convocatoria a la Asamblea del PRO se realizó bajo el mas estricto hermetismo y para ir sumando volumen político, y votos, contra la designación del Bullrich al frente del órgano partidario.

Control del PRO

Mauricio Macri asumió como presidente del Consejo Nacional del PRO y hoy en el Hotel Abasto puso a Yeza, un exaliado de Bullrich, al frente de la Asamblea partidaria. El sector del expresidente controla la mayoría absoluta de los más de 190 votos de los asambleístas mientras que los representantes de la Ministra de Seguridad de Javier Milei apenas llegarían a 30.

Macri no solo rechazó la invitación de Milei a fusionar el PRO con la Libertad Avanza. El jefe del partido amarillo considera que el Presidente está aislado de su propio Gobierno. "Tres personas que fueron a verlo, salieron sorprendidas porque no le suena el celular. No lo consultan para tomar decisiones. Los ministros no lo ven, gobierna por Whatsapp", relata un integrante de la mesa chica de Macri.

Tras la aprobación de la ley Bases, Macri le advirtió a Milei que se abre una nueva etapa y que el apoyo del PRO será a la carta, dependiendo de cada proyecto. Esta semana, el expresidente intensificó su ofensiva contra Milei primero a través de la difusión de un documento de la Fundación Pensar a cargo de María Eugenia Vidal. Allí se criticó la situación social y el aumento de la pobreza pero también hubo un capitulo especial sobre el aumento de los piquetes, dedicado especialmente a la Ministra de Seguridad.

Derrota de Patricia Bullrich

Pero Macri también envió mensajes a través de Cristian Ritondo, flamante jefe del PRO en la provincia de Buenos Aires, otro casillero de la interna PRO ganado a Bullrich al haber desplazado de la conducción partidaria a la esposa de Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero.

Ritondo, que además es jefe del bloque de diputados nacionales del PRO, le reclamó a Milei la pronta liberación del cepo el mismo día que el Presidente y Luis Caputo se fotografiaban con gobernadores peronistas. Es que Macri le reclama a Milei que le de un trato preferencial a la liga de gobernadores del PRO, y de Juntos por el Cambio, en vez de explorar alianzas con el peronismo federal de Guillermo Francos. Y un esquema orgánico de consulta de decisiones que Milei no esta dispuesto a otorgar.

Ayer en un posteo en redes sociales, Macri advirtió que para lograr los "cambios" que necesita el país "hay una condición anterior aún más importante que crear nuevas leyes, y es cumplir con las existentes, en especial, cumplir con los fallos irrevocables dictados por la Corte Suprema".

"Ese es el caso de la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del Presidente, porque todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones", agregó el expresidente en un abierto reclamo de fondos a Milei para CABA.

La última conversación presencial entre ambos fue áspera y era contacto solo siguió a través de Whatsapp: "Si nos vamos a reunir otra vez, que sea para decirnos la verdad, sino no perdamos mas tiempo", se despidió el jefe del PRO.