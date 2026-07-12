La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 desató una verdadera fiesta en Gualeguaychú. Apenas terminó el partido frente a Suiza, que terminó con victoria albiceleste por 3 a 1, cientos de vecinos salieron a las calles para celebrar el triunfo del equipo de Lionel Scaloni.

El centro de la ciudad y la Costanera se tiñeron de celeste y blanco en una noche marcada por la euforia, alegría, los cánticos y el entusiasmo de las familias, grupos de amigos y jóvenes.

Los obeliscos de la Costanera fueron el principal lugar de encuentro y concentración de los festejos.

Créditos: Mauricio Ríos

Créditos: Mauricio Ríos

Créditos: Mauricio Ríos

Créditos: Mauricio Ríos

Créditos: Mauricio Ríos

Créditos: Mauricio Ríos

Créditos: Mauricio Ríos

Créditos: Mauricio Ríos

Créditos: Mauricio Ríos

Créditos: Mauricio Ríos

Créditos: Mauricio Ríos

Créditos: Mauricio Ríos