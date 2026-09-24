La canción oficial que acompañará la visita del Papa León XIV a la Argentina se llama “Argentina con el Papa León”. La obra fue seleccionada entre las numerosas composiciones que fueron enviadas desde distintos puntos del país para recibir al Pontífice.

El anuncio fue realizado este jueves por el Episcopado Argentino, que destacó la participación de niños, jóvenes, adultos y comunidades que presentaron canciones con diferentes ritmos y estilos.

“Entre todas debíamos escoger una para que sea la canción oficial. Eso hizo difícil la tarea ya que requirió todo un tiempo de discernimiento”, señalaron desde el Episcopado.

La canción fue compuesta por Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini, quienes fueron elegidos para representar con su obra la llegada del Papa al país.

Desde la Iglesia expresaron su deseo de que “todos los argentinos podamos sentirnos expresados en ella y la cantemos con mucho gozo” y propusieron que las distintas canciones que fueron presentadas puedan ser interpretadas en espacios pastorales para preservar el trabajo realizado por sus autores.

“La canción de la Visita del Papa León XIV a la Argentina es ‘Argentina con el Papa León’”, confirmó el Episcopado en el comunicado difundido este jueves 24 de septiembre.