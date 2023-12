La Argentina iniciará su camino el 20 de junio, en Atlanta, ante Canadá o Trinidad y Tobago, quienes luchan por una plaza en el certamen; luego se medirá ante Chile, el 25 en Nueva Jersey; y cerrará su participación en el Grupo frente a Perú, el 29 de junio, en Miami.

El evento tuvo lugar en la ciudad de Miami. En representación de la Selección estuvieron el entrenador, Lionel Scaloni, y el presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Scaloni apareció en el escenario principal con la Copa América ganada por su equipo en la edición 2021 y destacó el logro: “Veníamos de una época dura, de la pandemia. Fue una Copa difícil”.

"Haber ganado en el Maracaná, fue el inicio de una buena era, se puede decir que ahí empezó todo. Es hermosa, muy emotivo, ojalá se vuelva a ganar, es un torneo muy competitivo, pero la Selección argentina está muy bien”, dijo el campeón del mundo en Qatar 2022.

Por otra parte, del sorteo y encargados de mover las bolillas fueron participes las leyendas Ronaldinho, de Brasil, el paraguayo Roque Santa Cruz, el mexicano Jorge Campos y el argentino Javier Zanetti.

Ronaldinho, que supo brillar en el Barcelona de España y desplegó su juego por Europa, presentó a los cuatro equipos cabeza de serie: Argentina (Grupo A), México (Grupo B), Estados Unidos (Grupo C) y Brasil (Grupo D). El ex goleador de Paraguay se encargó del bolillero 2, en el que estuvieron Chile, Venezuela, Panamá y Paraguay, mientras que el mexicano definió la suerte de Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú, en el 3. Por último, el ex lateral derecho argentino que fue multicampeón con el Inter de Italia se encargó del bolillero 4, en el que participaron Jamaica y Bolivia, mientras que Honduras o Costa Rica y Canadá o Trinidad y Tobago serán quienes ocuparan las dos plazas restantes.

La fecha inaugural de la competición será el 20 de junio del 2024 en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, en donde la “Scaloneta” será la encargada de poner en marcha el certamen, mientras que la final será el 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

La Copa América se disputará en dos fases: la de grupos y la eliminatoria. En la primera ronda, las 16 selecciones serán divididas en cuatro grupos de cuatro participantes cada uno y jugarán todos contra todos en su sector y clasificarán los dos primeros.

Posteriormente, habrá cuartos de final (4 al 6 de julio), semifinales (9 y 10 de julio), partido por el tercer puesto (13 de julio) y la gran final (14 de julio).

Los Grupos

Grupo A: Argentina, Perú, Chile y Trinidad y Tobago o Canadá.

Grupo B: México, Colombia, Venezuela y Jamaica.

Grupo C: Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia.

Grupo D: Brasil, Colombia, Paraguay y Honduras o Costa Rica.