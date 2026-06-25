Argentina cuadruplicó sus ventas de carne vacuna a Estados Unidos, mientras el consumo interno sufrió una baja del 6,1% en mayo y se ubicó en el nivel más bajo de los últimos veinte años. El fenómeno, que involucra a miles de productores y consumidores en todo el país, expone un cambio en los hábitos alimenticios y en la dinámica del mercado, marcado por el encarecimiento de la carne y la expansión internacional del sector.

La exportación de carne a Estados Unidos se incrementó de manera notable, según precisó en Infobae Al Amanecer el presidente de la Cámara de Matarifes y Abastecedores de la República Argentina, Ariel Morales Antón. Al mismo tiempo, el mercado local registró una fuerte retracción en la demanda, lo que impactó en la estructura de consumo de proteínas animales. La diferencia de precios entre el mercado interno y el externo se achicó, aunque el valor internacional sigue siendo más alto.

El consumo de carne vacuna cayó a su menor nivel en dos décadas. Según Morales Antón, factores como la pérdida de poder adquisitivo y la falta de oferta ganadera explican esta tendencia. La sustitución de carne roja por pollo y cerdo también se consolidó como una alternativa entre quienes buscan opciones más accesibles.

La caída del consumo de carne vacuna impulsó la sustitución por pollo y cerdo como proteínas más accesibles en el mercado interno (Reuters)

Exportaciones en alza y cambio de categorías

Las ventas externas de carne vacuna argentina a Estados Unidos crecieron de forma sostenida en los últimos meses. Los informes del sector destacan que el incremento de exportaciones no afecta el abastecimiento interno, ya que los mercados operan con categorías de hacienda diferentes. La exportación utiliza novillos más pesados, mientras que el consumidor argentino prefiere cortes de hacienda liviana.

Morales Antón explicó que la exportación “no consume el stock” destinado al mercado local. Detalló que la apertura de mercados internacionales representa una oportunidad para el país, ya que genera ingreso de divisas y fortalece la posición argentina en el comercio global de carnes.

Al mismo tiempo, el titular de la Cámara remarcó que la exportación no le quita producto al consumo doméstico, aunque reconoció que puede influir levemente en los precios por el arrastre de categorías.

El sector ganadero considera que la exportación es una estrategia necesaria para la economía nacional, dada la importancia de recuperar y mantener mercados internacionales. La cuota Hilton, por ejemplo, cotiza a USD 25.000 la tonelada, muy por encima de los precios históricos de la carne en el país. La carne en el mercado interno se ubica entre USD 12 y 15 por kilo, con una tendencia a la dolarización del precio.

Las exportaciones de carne vacuna a Estados Unidos utilizan novillos más pesados y no desplazan la hacienda liviana que demanda el consumidor argentino (Reuters)

El presidente de la Cámara de Matarifes y Abastecedores señaló que la oferta de carne vacuna se vio limitada por un problema de stock ganadero. Actualmente, el país cuenta con 51 millones de cabezas, lejos del récord de 60 millones alcanzado en 2006. Morales Antón indicó que para evitar la situación actual, la Argentina debería tener entre 70 y 75 millones de cabezas.

La pérdida de poder adquisitivo de los consumidores también incidió en la caída del consumo. Morales Antón afirmó: “Hoy el valor que tiene la carne para que la gente pueda convalidar esa rotación en volúmenes importantes como antes, se hace muy difícil”. La diferencia de precios entre el mercado interno y el internacional disminuyó, pero la carne sigue siendo costosa en relación con los ingresos de la mayoría de los hogares.

Factores que presionan el precio de la carne

El aumento de precios en los mostradores responde principalmente a la falta de oferta ganadera. La reducción del stock general incluye terneros, vacas con cría, toros y vacas de descarte, lo que afecta la disponibilidad de hacienda gorda para el consumo. Morales Antón advirtió que la recomposición de la ganadería llevará tiempo y depende de la rentabilidad del productor.

La carga impositiva también incide en el precio final. El sector estima que el 30% del valor del kilo de carne corresponde a impuestos, lo que encarece el producto. La informalidad y otros costos estructurales completan el cuadro de presión sobre los precios. Según Morales Antón, si el productor no obtiene rentabilidad, no reinvierte y la oferta no se recupera.

El precio de la carne vacuna sube por la menor oferta ganadera, una carga impositiva que representa 30% del kilo y otros costos estructurales (AP Foto/Tony Gutierrez, archivo)

El sector observa un récord de más de dos millones de cabezas en feedlots, lo que podría anticipar una mayor oferta futura. Sin embargo, para que el precio baje de manera significativa, se necesita un aumento sostenido del stock y una mejora en el poder de compra de la población.

Antecedentes y perspectivas para el mercado de la carne

Las políticas que limitaron las exportaciones en años anteriores provocaron la salida de 80.000 productores y la pérdida de 12 millones de cabezas de ganado. Morales Antón subrayó que la intervención estatal en el mercado interno, pensada para incrementar la oferta local, generó un efecto contrario. La recuperación del stock ganadero es vista como un proceso gradual que requiere condiciones favorables para el productor y el consumidor.

La recomposición de la ganadería y la mejora del salario real aparecen como los principales desafíos para revertir la caída del consumo y estabilizar los precios. El sector considera que, aunque una mayor oferta puede reducir los valores actuales, Argentina no volverá a los precios históricos de la carne vacuna. La sostenibilidad del sistema depende de un equilibrio entre exportación, consumo interno y rentabilidad para toda la cadena productiva.

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