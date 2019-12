Argentina debutará contra Chile en el Estadio Monumental

El fixture de Argentina será el siguiente: Viernes 12/6: Argentina vs Chile - Estadio Monumental (Buenos Aires); Martes 16/6: Argentina vs Uruguay - Estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba); Sábado 20/6: Argentina vs Paraguay - Estadio Monumental (Buenos Aires); Viernes 26/6: Argentina vs Australia - Estadio Monumental (Buenos Aires); Martes 30/6: Argentina vs Bolivia - Estadio Ciudad de La Plata

A poco de cumplirse cuatro meses de la final entre Brasil y Perú, se sorteó en la ciudad colombiana de Cartagena la Copa América 2020, la primera de la historia con sede doble. La competencia de selecciones más antigua del mundo vuelve a jugarse el próximo año y los combinados nacionales de la región conocerán a sus rivales del certamen que se jugará del 12 de junio al 12 de julio.

Las 10 selecciones de Sudamérica, más dos en invitados (Qatar y Australia), quedaron repartidos en los grupos y se delimitó la hoja de ruta de un torneo que vio a la luz en 1916, y que por primera vez será organizada por dos país, en este caso Colombia y Argentina. Esto ha provocado un cambio de formato: en vez de tres grupos de cuatro equipos, esta vez la primera fase contará con dos hexagonales, en los que se enfrentarán todos contra todos.

En la Zona Norte están Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela, y Colombia, que oficia como líder de grupo. Y en la Zona Sur está compuesta por Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Argentina, cabeza del bombo. Australia y Qatar fueron sorteados y quedaron en el Grupo A y B, respectivamente. Los cuatro mejores equipos de cada hexagonal pasarán a los cuartos de final, los vencedores a semifinales y luego a la final. En total se disputarán 38 encuentros, doce más que en las versiones anteriores.

La disputa de esta edición, la cuarta en los últimos cinco años (2015, 2016, 2019 y 2020), se debe a que la Conmebol decidió igualar esta competición con la Eurocopa. Chile ha ganado dos trofeos, Brasil ha sido el último campeón, mientra que la Argentina ha jugado dos finales.