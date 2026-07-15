Argentina e Inglaterra igualaban 0-0 al término de los 45 minutos iniciales en el Estadio Atlanta por la segunda semifinal del Mundial 2026.



Ambos equipos se disputaron la mitad de cancha con la pierna fuerte y las discusiones como eje de un trámite cortado y con escasas llegadas a los arcos. Se destacaron un cabezazo de John Stones y un remate desviado de Enzo Fernández.

El arbitraje de Ismail Elfath fue muy permisivo en los primeros minutos y recién mostró la primera amarilla a los 39 minutos para Elliot Anderson. Segundos después, dejó condicionado a Lisandro Martínez para el resto del encuentro por una correcta amarilla tras cortar un contragolpe.

En el comienzo del segundo tiempo, Gordon le ganó la espalda a Molina y puso el 1-0 a los 55 minutos. La Selección necesita una reacción para llegar a la gran definición del próximo domingo que ya tiene a España como primer clasificado.



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