Sufre Argentina: Inglaterra se puso 1 a 0 en ventaja por un descuido defensivo en el arranque del segundo tiempo
Argentina e Inglaterra igualaban 0-0 al término de los 45 minutos iniciales en el Estadio Atlanta por la segunda semifinal del Mundial 2026.
Ambos equipos se disputaron la mitad de cancha con la pierna fuerte y las discusiones como eje de un trámite cortado y con escasas llegadas a los arcos. Se destacaron un cabezazo de John Stones y un remate desviado de Enzo Fernández.
El arbitraje de Ismail Elfath fue muy permisivo en los primeros minutos y recién mostró la primera amarilla a los 39 minutos para Elliot Anderson. Segundos después, dejó condicionado a Lisandro Martínez para el resto del encuentro por una correcta amarilla tras cortar un contragolpe.
En el comienzo del segundo tiempo, Gordon le ganó la espalda a Molina y puso el 1-0 a los 55 minutos. La Selección necesita una reacción para llegar a la gran definición del próximo domingo que ya tiene a España como primer clasificado.
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