El 16 de junio en Kansas City, Argentina pisará el césped del Arrowhead Stadium con la cinta de campeona del mundo al pecho y la mirada puesta en algo que ningún equipo ha logrado en más de seis décadas: retener la Copa del Mundo. El Grupo J es el primer capítulo de esa historia. Austria, Argelia y Jordania esperan en el camino, pero la pregunta que realmente importa no es quiénes son los rivales, sino en qué estado llega la Albiceleste, cómo juega, quiénes son sus figuras y qué tan lejos puede llegar este grupo de jugadores que ya se ganó un lugar en la historia del fútbol argentino. Para los que quieran seguir cada partido con algo más en juego, vale saber que muchos de los mejores casinos online en Argentina cuentan hoy con secciones de apuestas deportivas donde ya es posible apostar al Mundial 2026, desde el ganador del torneo hasta los resultados partido a partido del Grupo J.

La clasificación: un proceso histórico

Argentina no llegó al Mundial de cualquier manera. Fue la primera selección del planeta en confirmar su boleto, sellando la clasificación el 25 de marzo de 2025 con solo 13 fechas disputadas de las 18 posibles en las eliminatorias sudamericanas. Al cierre del proceso, terminó primera con 38 puntos, producto de 12 victorias, 2 empates y 4 derrotas, a distancia considerable del resto de la CONMEBOL.

La campaña dejó imágenes que van a perdurar: la victoria 1-0 en el Maracaná, la goleada histórica 4-1 a Brasil en el Monumental, el triunfo en Montevideo ante Uruguay. Más allá de los resultados individuales, lo que mostró Argentina en esas 18 fechas fue una identidad de juego sólida, una rotación inteligente del plantel y la capacidad de ganar partidos de distintas maneras, con y sin Messi en cancha. Eso, de cara al Mundial, vale tanto como los puntos acumulados.

El plantel: quiénes son los seguros y dónde están las dudas

Scaloni llega al torneo con un núcleo de quince o dieciséis jugadores prácticamente inamovibles y un grupo de posiciones disputadas que se definirán en las semanas previas al debut.

Entre los arcos, Emiliano Martínez es el arquero titular indiscutido. El guardameta del Aston Villa es considerado uno de los mejores del mundo en su posición, con una capacidad especial para los penales que ya demostró en Qatar 2022 y en la Copa América. Su presencia sola transmite tranquilidad al equipo entero. Detrás de él, Gerónimo Rulli y Walter Benítez pelean por los dos lugares restantes.

En la defensa, la línea de cuatro más probable tiene nombres consolidados: Nahuel Molina por derecha, la dupla Romero-Lisandro Martínez en el centro y Nicolás Tagliafico por izquierda. Molina aporta proyección ofensiva, llegada al área y criterio en la marca; Tagliafico equilibra y suma en ataque cuando el equipo lo necesita. El gran interrogante defensivo es Lisandro Martínez: cuando está sano es uno de los mejores centrales del mundo, pero las lesiones lo han perseguido en el último año y medio en el Manchester United. Si llega bien al torneo, la zaga argentina es de las más confiables del planeta. Su socio Cristian Romero atraviesa un momento difícil en el Tottenham, pero Scaloni confía en él dentro del esquema nacional, donde su intensidad y liderazgo son activos importantes. Como alternativas aparecen Nicolás Otamendi, con sus 38 años y su enorme experiencia, y Leonardo Balerdi, que viene de una gran temporada en el Olympique de Marsella.

El mediocampo es, probablemente, el sector más rico del equipo. Rodrigo De Paul es el motor: trabajo sin pausa, recuperación, transición rápida y un desgaste físico que pocos volantes del mundo están dispuestos a asumir partido a partido. Alexis Mac Allister es el cerebro, el jugador que da el ritmo, que conecta líneas y que ha asumido un rol de liderazgo creciente desde que Di María se retiró de la selección. Enzo Fernández es el box-to-box, el que llega al área, el que defiende y ataca con la misma energía. Con esos tres juntos, Argentina domina el mediocampo contra casi cualquier rival del mundo. Leandro Paredes suma experiencia y criterio desde el banco; Thiago Almada, Giuliano Simeone y el joven Nico Paz completan un sector con profundidad y alternativas reales para distintos contextos de partido.

Arriba, el tridente deseado es Messi–Álvarez–Lautaro, y cada uno de ellos llega en un momento particular.

Lautaro Martínez es el capitán del Inter Milán y viene de una temporada extraordinaria: 14 goles en 25 partidos de Serie A, con una media de 0,66 tantos por cada 90 minutos que lo ubica entre los delanteros más productivos de Italia. Tiene 28 años, está en la plenitud de su carrera y combina movilidad, inteligencia táctica y un instinto goleador que lo convierte en una amenaza constante. Es, hoy por hoy, uno de los mejores nueve del mundo.

Julián Álvarez, por su parte, es el jugador más versátil del ataque argentino. Puede jugar de nueve, de segundo delantero o por las bandas; presiona sin parar y aparece en los momentos decisivos con goles importantes. Su rendimiento en Qatar 2022 fue descollante y desde entonces no ha hecho más que crecer, primero en el Manchester City y luego en el Atlético de Madrid.

Y después está Lionel Messi. A los 38 años —cumplirá 39 durante el torneo— Messi no ha confirmado oficialmente su participación, pero todo indica que va a estar. Su renovación con el Inter Miami hasta 2028, su nivel de juego sostenido y su propio deseo declarado de llegar al Mundial apuntan en esa dirección. Si juega, será su sexto y último Mundial, y lo hará como el máximo goleador histórico de Argentina en la Copa del Mundo con 13 tantos, el jugador más capado de la historia del fútbol argentino con más de 191 apariciones internacionales. Su rol táctico puede adaptarse: Scaloni lo ha utilizado en la derecha, como falso nueve y combinando posiciones según el rival. Lo que no cambia es su capacidad para decidir partidos con un pase, un gol o una jugada de nada que de repente es todo.

La identidad táctica: cómo juega este equipo

Argentina bajo Scaloni no tiene un sistema rígido ni una idea de juego predecible. Lo que tiene es una identidad clara construida a lo largo de varios años: presión alta cuando tiene el balón cerca del área rival, transición rápida cuando recupera, y una estructura defensiva compacta que no le regala espacios a nadie.

El esquema base es un 4-3-3 que puede transformarse en 4-4-2 con doble pivote o en estructuras más ofensivas según el contexto del partido. La clave es la superioridad en el mediocampo: con De Paul, Mac Allister y Enzo Fernández funcionando bien, Argentina controla el partido. La pelota llega rápido a Messi, que distribuye desde posiciones interiores, y Lautaro y Álvarez se mueven para generar espacios y profundidad.

Defensivamente, el bloque es ordenado y difícil de romper. Romero y Lisandro Martínez, cuando están juntos y sanos, son una de las parejas de centrales más sólidas del mundo a nivel de selecciones. La presión alta que impone el equipo hace que los rivales rara vez puedan construir con tranquilidad desde atrás.

El fixture del Grupo J y lo que puede venir después

Los tres partidos de la fase de grupos tienen fecha y estadio confirmados:

• 16 de junio — Argentina vs. Argelia, Arrowhead Stadium, Kansas City

• 22 de junio — Argentina vs. Austria, AT&T Stadium, Dallas

• 27 de junio — Jordania vs. Argentina, AT&T Stadium, Dallas

Dos de los tres partidos en el mismo estadio de Dallas es una ventaja logística nada menor. El objetivo declarado del cuerpo técnico es terminar primero del grupo, porque eso define el camino hacia la final: el ganador del Grupo J enfrentará al segundo del Grupo H el 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, mientras que el segundo se cruzará con el primero del H el 2 de julio en Los Ángeles.

Las cuotas: ¿qué dicen los mercados?

Argentina es favorita aplastante para ganar el Grupo J, según los pronósticos sobre el Mundial 2026, con cuotas de entre -340 y -370, lo que implica una probabilidad implícita de entre el 76 y el 79% según los principales mercados internacionales. En el duelo inaugural ante Argelia, las líneas ya sitúan a la Albiceleste entre -275 y -300, reflejando la expectativa de una victoria cómoda.

En el mercado del ganador del torneo, Argentina aparece con cuotas de +800, lo que la ubica como quinta favorita con una probabilidad implícita de entre el 10 y el 11%, por detrás de España (+450), Inglaterra (+550) y Francia y Brasil (+750). Esa posición refleja principalmente la incertidumbre en torno al estado físico de Messi y el histórico reto de retener el título: si el capitán llega bien, muchos analistas sostienen que las cuotas deberían ser notablemente más cortas.

En los mercados de goleadores, Messi encabeza la lista de máximo anotador argentino del torneo con cuotas de 11/8, seguido por Álvarez a 7/2 y Lautaro a 4/1. Para el Botín de Oro del torneo, Messi aparece entre +1200 y +1400, por detrás únicamente de Mbappé y Harry Kane en las listas de favoritos.

La presión de ser campeón y el peso de la historia

Ningún equipo ha retenido el título mundial desde Brasil en 1962. Esa estadística pesa, pero este grupo de jugadores ya ha demostrado que sabe convivir con la presión. Ganaron la Copa América 2021, el Mundial 2022 y la Copa América 2024 consecutivamente: tres títulos en tres años, algo que ninguna generación argentina había logrado antes.

La transición también está en marcha. Con Di María retirado y Messi en su última Copa del Mundo, jugadores como Mac Allister, Enzo Fernández, Lautaro y Álvarez son conscientes de que este torneo también es su presentación como la próxima generación. Esa combinación de hambre de los veteranos y la ambición de los que están asumiendo el protagonismo es, quizás, el activo más difícil de cuantificar y el más peligroso para los rivales.

El Grupo J es solo el principio. Pero en este equipo, cada partido desde el primero se juega para ganar el último.