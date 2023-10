El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, será titular esta noche para enfrentar a Perú en la ciudad de Lima por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.



El astro argentino será de la partida desde el arranque luego de haber ocupado un lugar en el banco de los suplentes en la victoria ante Paraguay del último jueves en el estadio Monumental, donde ingresó a los 7 minutos del complemento.



La presencia de Messi era una de las dudas que no había despejado el entrenador Lionel Scaloni, quien había avisado que iba a esperar hasta el día del encuentro para definir si el capitán iba a estar o no en el once inicial.

Los futbolistas que compondrían el ataque argentino con Messi serían: Nicolás González, quien seguiría en reemplazo de Ángel Di María -no fue convocado por lesión-, mientras que Julián Álvarez le ganaría la pulseada a Lautaro Martínez como centrodelantero.



Después, el DT pararía por el lateral derecho a Gonzalo Montiel, ya que Nahuel Molina sigue con dolores en la cintura y preferirían cuidarlo; y en el izquierdo a Nicolás Tagliafico. La zaga central sería la conformada por Nicolás Otamendi y Cristian Romero; detrás de ellos estará Emiliano Martínez en el arco.

El mediocampo es otro de los interrogantes que tiene que resolver el técnico de Pujato, debido a que tiene varios jugadores de buen pie. En ese sentido, apostaría al mismo que estuvo en el triunfo sobre Paraguay: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.



En consecuencia, el once sería con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nicolás González, Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.