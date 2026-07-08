La Selección Argentina superó por 3-2 a Egipto en Atlanta, en el marco de los octavos de final del Mundial 2026. La Albiceleste sigue avanzando en la fase de eliminación directa en busca de defender el título del mundo que obtuvo en Qatar. Tras superar esta instancia, el equipo capitaneado por Lionel Messi ya conoce cómo seguirá su camino.

Luego de superar a Egipto en octavos, la Selección Argentina volverá a jugar por los cuartos de final el próximo sábado 11 de julio, a partir de las 22:00, en Kansas City. El rival en la siguiente fase será Suiza, que venció por penales a Colombia en Vancouver.

El partido se podrá seguir en vivo en la Argentina a través de la pantalla de TyC Sports, de D Sports, de Telefé, la Tv Pública, Disney + y Paramount +.