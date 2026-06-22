La selección argentina se impuso por 2-0 sobre Austria en Dallas y selló su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. El combinado albiceleste se quedó con la victoria gracias a una nueva actuación memorable de Lionel Messi: se redimió de un penal malogrado con un doblete para asentarse como el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo.

Dallas albergó una nueva exhibición memorable de Lionel Messi. La selección argentina venció por 2-0 a Austria para sellar su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. El astro rosarino se redimió de un penal malogrado en el arranque y convirtió los dos goles del triunfo sudamericano para alcanzar los seis puntos en el Grupo J. El combinado albiceleste bajará el telón en la primera fase de la Copa del Mundo contra Jordania el próximo sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina). Los dirigidos por Ralf Rangnick harán lo propio con Argelia.

El equipo conducido por Lionel Scaloni tuvo la chance de ponerse en ventaja en el arranque del partido al encontrarse con un penal a favor tras una falta sobre Lautaro Martínez, la cual fue convalidada por la intervención del VAR. Messi fue el encargado de ejecutar el disparo, pero falló su remate sobre el palo izquierdo del arquero. Esto cortó con el buen arranque de los sudamericanos y los europeos lograron controlar el trámite del encuentro a partir de la tenencia del balón en varios lapsos del juego.

Argentina sufrió cada vez que Austria le manejó la pelota y tuvo problemas para romper la intensa presión en la mitad de la cancha de su rival. Esto repercutió en una Selección con dificultades para generar asociaciones de pases y un mediocampo que no fluyó. No obstante, el elenco dirigido por Ralf Rangnick mostró ciertas falencias en la faceta defensiva ante buenas triangulaciones de la ofensiva albiceleste —y las irrupciones de Enzo Fernández desde atrás—.

El punto de inflexión llegó a los 38. Luego de varios minutos en los que Argentina logró controlar la posesión de la pelota, Facundo Medina lanzó un centro rasante desde la izquierda para la llegada de Messi en el punto de penal: sacó un remate de primera para colocarla sobre la base del palo derecho del arquero Alexander Schlager. Con esta conversión, la Pulga superó a Miroslav Klose (16) y se asentó como el máximo goleador de toda la historia de los Mundiales en soledad.

Austria saltó al complemento con la misma voracidad en la presión. A diferencia de la primera etapa, predominaron las interrupciones, algo que supo exprimir Argentina para marcar la tónica en el desarrollo. Ambos se repartieron el dominio de la posesión de la pelota y, salvo algunas arremetidas esporádicas como un rito libre de Marcel Sabitzer que atajó Emiliano Martínez y un remate rasante de Messi que sacó Alexander Schlager, no hubo importantes situaciones de peligro. Cristian Cuti Romero generó preocupación en el cuerpo técnico liderado por Scaloni al ser reemplazado por una molestia en su rodilla derecha.

La paridad en Dallas perduró hasta el final del partido. Alexis Mac Allister y Enzo Fernández fueron claves en la mitad de la cancha para descomprimir las jugadas con pases seguros. Los dirigidos por Lionel Scaloni hicieron valer su jerarquía en el tramo final del enfrentamiento con aplomo. A partir de largas asociaciones de pases y un bloque defensivo sin fisuras, el elenco de Rangnick mostró su desesperación con centros apurados desde posiciones incómodas que el Dibu Martínez atrapó con facilidad.

En la última jugada del partido, la Albiceleste aprovechó los espacios en el fondo de los europeos y Julián Álvarez no concretar el 2-0. Sin embargo, apareció Lionel Messi dentro del área austriaca y, tras una serie de rebotes, definió con sutileza para consumar el triunfo albiceleste en Dallas. La Pulga alcanzó los 18 goles en los Mundiales.

Con este resultado, la selección argentina alcanzó los seis puntos en la zona y confirmó su clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo. En caso de que Jordania no pueda vencer a Argelia en el último turno de la jornada (00:00 de Argentina), el combinado albiceleste se asegurará el primer puesto.

La última jornada del Grupo J del Mundial 2026 se llevará a cabo el sábado 27 de junio a partir de las 23:00 (hora argentina) con los dos partidos en simultáneo: Argentina chocará contra Jordania en Dallas, mientras que Argelia y Austria se medirán en Kansas City. Será la última zona en definirse en la fase de grupos del certamen que se disputa en los Estados Unidos, México y Canadá.