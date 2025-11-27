La Selección Argentina femenina de Futsal ya había cumplido con el objetivo que se planteó para su participación en el primer Mundial de la historia: pasar la fase de grupos, pero ahora lo coronó con puntaje ideal y siendo una de las más goleadoras del torneo con 14 tantos a favor y solo 3 en contra.

Con la clasificación y el primer puesto asegurado antes del inicio del partido, el equipo de Nicolás Noriega completó la primera etapa con puntaje ideal tras golear 5-1 a las anfitrionas PhilSports Arena de Manila.

Lara Villalba, Mailén Romero, Luciana Natta, Agostina Chiesa y Melina Quevedo (de penal) convirtieron los goles albicelestes, todos en los primeros 20 minutos cronometrados.

Argentina's unbeaten run continues. 💫#FutsalWWC — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) November 27, 2025

Sin Silvina Nava expulsada, el equipo de Nicolás Noriega, uno de los más goleadores del torneo con 14, ya salió a jugar con el primer puesto asegurado ya que Polonia perdió con Marruecos por 1-0 en el primer partido de la jornada y las africanas jugarán contra España en cuartos de final.

El seleccionado nacional ya sabe que jugará su cruce el próximo lunes a las 7 contra Tailandia o Colombia, que definirán el segundo puesto del grupo B este viernes.

Pese a sortear a España, Argentina tendrá un duro cruce de cuartos de final ya que en la última Copa América ya se midió con las cafeteras y terminó en un ajustado empate 1-1 en el marco del grupo B. Luego, de la mano de Nicole Mancilla, elegida como la mejor jugadora joven del 2024, Colombia se clasificó al Mundial tras vencer a Paraguay en el partido por el tercer puesto.

Fuente: Deportv