PRIMERA EDICIÓN
Argentina goleó a Filipinas y cerró la fase de grupos del Mundial de Futsal con puntaje perfecto
Ya clasificada a cuartos de final, la Selección le ganó 5-1 al equipo anfitrión del primer Mundial femenino de la historia, consiguió su tercera victoria y pasó como líder del grupo A. El próximo lunes jugará los cuartos de final contra Colombia o Tailandia.
La Selección Argentina femenina de Futsal ya había cumplido con el objetivo que se planteó para su participación en el primer Mundial de la historia: pasar la fase de grupos, pero ahora lo coronó con puntaje ideal y siendo una de las más goleadoras del torneo con 14 tantos a favor y solo 3 en contra.
Con la clasificación y el primer puesto asegurado antes del inicio del partido, el equipo de Nicolás Noriega completó la primera etapa con puntaje ideal tras golear 5-1 a las anfitrionas PhilSports Arena de Manila.
Lara Villalba, Mailén Romero, Luciana Natta, Agostina Chiesa y Melina Quevedo (de penal) convirtieron los goles albicelestes, todos en los primeros 20 minutos cronometrados.
Sin Silvina Nava expulsada, el equipo de Nicolás Noriega, uno de los más goleadores del torneo con 14, ya salió a jugar con el primer puesto asegurado ya que Polonia perdió con Marruecos por 1-0 en el primer partido de la jornada y las africanas jugarán contra España en cuartos de final.
El seleccionado nacional ya sabe que jugará su cruce el próximo lunes a las 7 contra Tailandia o Colombia, que definirán el segundo puesto del grupo B este viernes.
Pese a sortear a España, Argentina tendrá un duro cruce de cuartos de final ya que en la última Copa América ya se midió con las cafeteras y terminó en un ajustado empate 1-1 en el marco del grupo B. Luego, de la mano de Nicole Mancilla, elegida como la mejor jugadora joven del 2024, Colombia se clasificó al Mundial tras vencer a Paraguay en el partido por el tercer puesto.
Fuente: Deportv