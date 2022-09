La expectativa por ver al combinado de Lionel Scaloni que lleva 33 partidos invicto es tal que se han vendido más de 50 mil localidades en el recinto en el que habitualmente juegan al fútbol americano los Miami Dolphins. Es que la comunidad latina que vive en la Florida se acercará al estadio para poder ver una de las últimas presentaciones de la Albiceleste antes del comienzo del gran certamen.

A menos de dos meses, para el debut en el Mundial contra Arabia Saudita estipulado para el 22 de noviembre, ya no hay tiempo para demasiados ensayos y por eso el entrenador apuesta por una formación que bien podría repetir en el gran torneo. Aunque, en esta ocasión el plantel sufrió una baja inesperada: Cristian Romero. Cuti no pudo viajar a los Estados Unidos a tiempo por problemas con su visado y no estará entre los titulares. Quien sí pudo a tiempo para el duelo pese a sus problemas en el pasaporte es Lisandro Martínez, pero como no pudo entrenar con el resto del grupo, es duda para el enfrentamiento de este viernes, aunque participó del ensayo previo (en Buenos Aires trabajó con el Sub 17).

Scaloni probó con una línea de 5 en el fondo (Montiel, Pezzella, Lisandro Martínez, Medina y Tagliafico), tres volantes (De Paul, Paredes y Lo Celso) y dos delanteros (Messi y Joaquín Correa), aunque pudo tratarse de un mero test y en el césped aparezca el clásico 4-3-3.

Este será el anteúltimo amistoso de la Selección antes del Mundial de Qatar. El próximo será el martes, también a las 21 horas, pero en Nueva York y contra Jamaica. Cabe recordar que antes del 21 de octubre Scaloni deberá presentar la lista de los 26 futbolistas que viajarán al Mundial de Qatar. Por eso, estos encuentros son clave para analizar el rendimiento de los jugadores de cara al gran torneo.

Por su parte, Honduras es una de las selecciones más débiles de América, a tal punto que en las Eliminatorias terminó última en la tabla de la Concacaf con apenas cuatro puntos, producto de cuatro empates. Semejante desempeño generó el cambio de entrenador: el colombiano Hernán Darío Gómez dejó su cargo y quien arribó es nada menos que el argentino Diego Martín Vázquez, que en conferencia de prensa anticipó cuál será el plan de juego de sus dirigidos.

“Honduras debe ser valiente. Es natural que todos tengamos miedo ante la circunstancia de enfrentar a un equipo que es poderoso. Es una emoción inherente al ser humano. Sin embargo, la recomendación para los jugadores es tratar de disfrutar este partido”, destacó el ex futbolista de River Plate y Huracán. Y agregó: “Buscaremos neutralizar el poderío rival para que nos hagan el menor daño posible. Tienen mucho tiempo de trabajo, hace tiempo que se mantienen invictos (33 partidos) y cuentan con el mejor jugador del mundo”, en relación a Lionel Messi.