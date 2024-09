Luego de la contundente victoria por 3 a 0 ante Chile en el Monumental, La Scaloneta se prepara para afrontar el segundo compromiso de la doble fecha FIFA, correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026. Se tratará de un duelo con sabor a revancha, dado que Colombia se quedó con la sangre en el ojo de la final perdida en la reciente Copa América, que Argentina conquistó en el país del norte. No es casualidad que el partido esté programado para una calurosa tarde de Barranquilla, donde el combinado local buscará sacar la máxima ventaja para superar al equipo bicampeón continental y rey del planeta. “Es para todos igual. Lo digo por las comodidades del futbolista. Es verdad que el horario no ayuda al espectáculo”, advirtió Lionel Scaloni antes de partir.

El entrenador argentino analiza conformar el mejor equipo que tenga a su disposición, más allá de la ausencia de Lionel Messi, quien continúa recuperándose de la lesión que sufrió en el choque decisivo que consagró a la Albiceleste. El estratega de Pujato tiene dos interrogantes sobre el armado del once inicial, dado que Nico González, con un golpe en el talón, y Alexis Mac Allister, con una sobrecarga muscular, podrían tener descanso para darle lugar a los protagonistas que aguardaron entre los suplentes en el clásico andino.

En este sentido, Leandro Paredes y Giovanni Lo Celso se perfilan como principales candidatos a reemplazar a la figura del Liverpool, aunque también está en consideración Paulo Dybala, quien dejó muy buenas sensaciones en los minutos que estuvo en cancha frente a La Roja. El cordobés fue el encargado de transformar el triunfo en goleada y se asoció a la perfección con el resto de los intérpretes en ofensiva.

Otra preocupación en el DT se instala en la última línea. Es que la idea de darle la titularidad a los laterales Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, para tener un mayor equilibrio en las transiciones, podrían dejar afuera a Nahuel Molina y Nicolás Otamendi. Es que el experimentado central, que lució la cinta de capitán, no estuvo sólido en la zaga central y su lugar podría ser ocupado por Lisandro Martínez para que el Huevo se ubique por izquierda. “Estamos evaluando la manera en la que vayamos a jugar. Posiblemente hagamos cambios. Pero vamos a esperar”, fueron las palabras del DT. Y agregó: “Estamos bien. Reponiendo fuerzas del partido contra Chile. Nico González entrenó diferenciado y Alexis con nosotros. Tampoco es que hicimos un entrenamiento muy exigente. Veremos cómo vamos a jugar. Estamos bien”.

Por otro lado, el DT desafectó a Juan Musso debido a un inconveniente físico que sufrió el arquero en su espalda. El ex Racing viene arrastrando una molestia desde el partido que el Atlético de Madrid le ganó al Athletic de Bilbao en el Nuevo San Mamés y como no tendrá minutos por la indiscutida titularidad del Dibu Martínez, el arquero del Colchonero emprendió su regreso a España para ponerse bajo las órdenes de Diego Simeone.

La figura surgida de San Nicolás sabe que tiene una sana competencia con el legendario Jan Oblak. En su llegada a la capital ibérica, el arquero reconoció que tiene “un desafío difícil”, aunque lo asumió con naturalidad: “Es una de las cosas por las que decidí encararlo. Cuando el Atleti me buscó y se interesó por mí, no pude decir que no, ni dejar pasar esta oportunidad, aunque en el Atalanta estaba muy bien”.

Antes de partir hacia Colombia, Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que analizó la dificultad de la competencia. “Hay que ver mucho el contexto de cómo se ganan los partidos. Cuando te confías, en el mejor momento, nos agarró Arabia Saudita y nos ganó. Todo puede pasar. Lo importante es reponerse. El nivel es parejo. Vimos un Perú-Colombia y pudo ganar, y está último en la clasificación. Hemos hecho buenos puntos y creo que estamos bien y no hay que confiarse”, aclaró.