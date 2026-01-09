Después de 25 años de negociaciones, el Consejo Europeo aprobó el Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Los embajadores de los 27 países que integran ese bloque habían adelantado sus votos en una reunión del Consejo de Representantes y confirmaron lo que venía rumoreándose: que en los últimos días se habían conseguido la cantidad de adhesiones necesarias para hacer prosperar la iniciativa.

Todos los Estados Miembro del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) estaban esperando a esta última instancia para comunicar el paso siguiente por el que pasará el tratado: la firma de las autoridades del bloque latinoamericano, en donde todas las partes adherían a movilizar este acuerdo.

El canciller argentino Pablo Quirno informó a través de su cuenta oficial de X que “luego de más de 30 años de negociaciones, firmaremos el 17 de enero en Paraguay un acuerdo histórico y el más ambicioso entre ambos bloques".

El detalle fino de cómo será la ceremonia todavía no fue comunicado por ninguna parte. Una importante fuente del bloque comentó a los medios que la firma de Asunción “podría darse a nivel de ministros”. Es decir, que se estuvo hablando de que los firmantes sean solo los cancilleres Pablo Quirno (Argentina), Rubén Ramírez Lezcano (Paraguay), Mauro Vieira (Brasil) y Mario Lubetkin (Uruguay).

Se presume que viajará con motivo de la firma la principal representante del bloque europeo, que es la presidenta del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen, que ya había estado en diciembre del 2024 para la Cumbre de Presidentes del Mercosur realizada en Uruguay.

El presidente Javier Milei tiene la agenda libre ese día para viajar y crece la posibilidad de que en esa jornada también figuren los respectivos jefes de Estado. “Siguen las buenas noticias”, posteó en X confirmado el acuerdo.

