El Índice de precios al consumidor (IPC) aumentó 7,4% mensual, y acumuló en los primeros siete meses del año una suba del 46,2%, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



En la comparación interanual, la inflación minorista registró un incremento de 71%, agregó el organismo.

El resultado de julio representó el índice mensual más alto del año luego del 6,7% registrado en marzo y también el mayor desde 2002, cuando finalizó el plan de convertibilidad que había eliminado la inflación por 10 años. Hasta ahora, el índice mensual más alto había sido en abril del 2002, cuando el IPC fue del 10,4 por ciento; y, a nivel interanual, el más alto es el de enero de 1992, con el 76 por ciento.



El rubro que presentó la mayor suba del mes fue Recreación y cultura, con el 13,2%, explicada en parte por los aumentos de los servicios asociados al turismo durante el receso invernal.



Le siguieron las subas en Equipamiento y mantenimiento del hogar, con el 10,3% y en Restaurantes y hoteles, 9,8%, esta última también comprendida en el marco del receso de invierno.



Además, durante julio se destacaron los incrementos de cigarrillos, en la división Bebidas alcohólicas y tabaco con el 6,4%; de los servicios de agua y electricidad en algunas regiones del país, que impactaron en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 4,6%; de la cuota de la medicina prepaga en la división Salud 6,8%.

En tanto, los servicios de telefonía y de conexión a internet, en Comunicación subieron 5,5%; y de los servicios educativos de todos los niveles, en Educación, 6,1%



La suba de Alimentos y bebidas no alcohólicas del 6% ”fue la de mayor incidencia en todas las regiones”, destacó el Indec.



A nivel de las categorías, lideró el alza mensual Estacionales con el 11,3%, explicada principalmente por el comportamiento de Frutas y Verduras, tubérculos y legumbres y las mencionadas relacionadas con los servicios de turismo, seguida por IPC Núcleo, con un incremento del 7,3%, y los Regulados con el 4,9%.



En lo que va del año, la inflación minorista alcanzó al 46,2%, con alzas del 48,3% en Alimentos y Bebidas, del 56,5% en Prendas de Vestir y Calzado; 53,7% para Restaurantes y Hoteles; 48,2% en Educación; 46,9% en Salud, entre otros.



Esta suba del 46,2% está compuesta por un alza del 62,3% en los productos y servicios estacionales, del 45,4% en la Inflación Núcleo y del 39,3% en los Regulados.



Una hora antes de que el Indec diera a conocer la información, el presidente Alberto Fernández afirmó que el Gobierno nacional dejó "todas las paritarias abiertas para que los salarios le ganen a la inflación" y remarcó que se están haciendo todos los "esfuerzos para aportar a resolver el problema inflacionario",



"Conozco el problema, no me desentiendo. Argentina está creciendo y debemos resolver ese problema como sociedad para que el crecimiento sea equitativo", dijo Fernández en un acto en la localidad de Villa Angela en Chaco, donde entregó viviendas y recorrió obras de pavimentación y una cooperativa lechera.



"Tenemos muchos problemas que resolver, Veo lo que pasa con los precios y me preocupa. Por eso hemos dejado todas las paritarias abiertas para que los salarios le ganen a la inflación y por eso ayer anunciamos un aumento y un bono para los jubilados, par que le ganen a la inflación sus ingresos", planteó el mandatario en su discurso.