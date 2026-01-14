La producción de huevos creció más del 18% en los últimos dos años en la Argentina y el país se ha transformado en el principal consumidor de este producto, según la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA) en su Informe Productivo de 2025.

El reporte describe un año muy favorable para la avicultura de postura, impulsado por el “envión” que ya se venía registrando desde 2024.

Según CAPIA, el consumo interno absorbe cerca del 98% de la producción local. Sin embargo, el documento expresa preocupación por el aumento de importaciones formales e informales: el ingreso de huevos desde países vecinos —incluido contrabando— representó el 0,7% de la producción nacional, equivalente a 133 millones de huevos.

La producción de huevos en la Argentina pasó de 17.433 millones de huevos en 2024 a casi 19.000 millones en 2025, lo que equivale a subir de 553 a 610 huevos por segundo, con un aumento del 8,82%. Hay predominio de producción de huevo blanco (74%) frente al colorado (26%). El parque productivo creció de 57,7 millones de aves en 2024 a 62,71 millones en 2025, un incremento del 8,68%.

En términos per cápita, el consumo subió de 363 unidades por persona en 2024 a más de 398 en 2025, es decir, 35 huevos más por persona (casi 10%). Esto ubicó a la Argentina como el principal país consumidor de huevos del mundo, según CAPIA.

El frente externo también mostró avances: el sector exportó 323 millones de huevos en 2025, contra 279 millones en 2024.

Por último, CAPIA destacó el valor del huevo como “la proteína de origen animal más completa, saludable y económica”, además de versátil y sin desperdicio.

El informe también pone el foco en la fuerte caída del precio al productor: el maple de 30 huevos bajó más del 60% desde mayo, pasando de $5.600 en granja a menos de $3.500, mientras los costos subieron más del 40%. El reporte denuncia que en muchos comercios esa baja no se trasladó al consumidor, en un sistema productivo que, remarcan, opera bajo altos estándares sanitarios y controles como los del SENASA.