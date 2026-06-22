Luego del auspicioso debut con goleada sobre Argelia, la Selección Argentina se prepara para enfrentar a Austria este lunes, desde las 14, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Pese a la buena actuación en la primera jornada, Lionel Scaloni planea realizar algunos retoques en la formación en busca de un nuevo triunfo que clasifique a la Albiceleste a dieciseisavos de final. Se perfila un solo cambio.

El partido se disputará en el estadio Dallas, de Arlington, y se podrá ver en vivo desde Argentina por DGO, Disney+, Telefé, TV Pública AR y TyC Sports.

La variante confirmada será en el lateral derecho. Gonzalo Montiel posee una sobrecarga en el isquiotibial derecho y será preservado en el banco de suplentes para enfrentar al combinado europeo. Su lugar lo ocuparía Nahuel Molina, quien es considerado titular para el entrenador. Después existen dos interrogantes, aunque a esta hora gana fuerza la idea de mantener a los mismos otros diez que jugaron en el estreno.

Julián Álvarez ingresó rápidamente en el segundo tiempo contra Argelia, dejó atrás la molestia en el tobillo y pide pista para ocupar el lugar de Lautaro Martínez este lunes. Sin embargo, el Toro tiene las de ganar ya que la Araña llega con poco ritmo futbolístico; entonces, todo indica que Scaloni le renovará la confianza.

Por otro lado, todavía también permanece un pequeño interrogante sobre si Thiago Almada se sostendrá en el once o Scaloni decidirá apostar por Nicolás González. El zurdo pelea por meterse entre los titulares, aunque a priori el ex Vélez sería titular nuevamente.

Por otro lado, vale remarcar que Facundo Medina seguirá en el lateral izquierdo, ya que Nicolás Tagliafico llega con lo justo de su desgarro en el sóleo de la pierna izquierda y no lo quieren arriesgar de entrada. El zurdo podría sumar minutos en el complemento, al igual que Leandro Paredes, para recuperar ritmo pensando en las etapas decisivas del Mundial.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Austria, por el Mundial 2026

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Con Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes nuevamente a disposición de Scaloni, la Selección Argentina no tendrá ausencias para la segunda fecha de la fase de grupos.

La formación titular de Austria vs. Argentina en el Mundial 2026

Después de ganarle a Jordania por 3-1 en un partido en el que tuvo momentos buenos y otros de zozobra, no se espera que Ralf Rangnick cambie demasiado en el 11 titular de su equipo. Austria suele buscar la amplitud en ataque con sus laterales Posch y Mwene, mientras que los volantes juegan más por dentro y realizan una presión bastante alta, como también llegan al gol. Konrad Laimer, habitualmente lateral derecho en el Bayern Múnich, aquí actúa usualmente como centrocampista.

La modificación que sí se espera para este encuentro es la presencia como titular del goleador Marko Arnautovic, de 37 años y con 48 goles en 130 partidos en la selección: es el jugador con más anotaciones y mayor cantidad de encuentros disputados. Arnautovic, ahora en el Estrella Roja de Serbia, ingresó en el entretiempo contra Jordania y anotó un gol de penal; además, el VAR le anuló otro por una mano previa.

Sasa Kalajdzic, el centrodelantero de 2,00 metros que fue titular contra Jordania, no hizo un buen partido, por lo que es probable que le deje su lugar al veterano con pasado en el Inter de Milán.

La formación de Austria vs. Argentina sería: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Philipp Mwene; Romano Schmid, Nicolas Seiwald, Konrad Laimer, Xaver Schlager, Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic.