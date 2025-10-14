Existen rincones del territorio argentino que por lo general suelen quedar fuera de los circuitos tradicionales, pero que vale la pena recorrerlos en su totalidad. Desde valles coloridos en el norte del país hasta enormes glaciares en la Patagonia, el país ofrece paisajes que parecen sacados de distintos lugares del mundo.

Planificar un viaje por estos destinos se vuelve más accesible cuando se organizan bien las conexiones. Hay quienes prefieren armar circuitos completos combinando norte y sur, mientras otros eligen concentrarse en una región para conocerla a fondo.

Noroeste: donde la tierra pinta el horizonte

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003, la Quebrada de Humahuaca, cuenta con un imponente paisaje que se extiende por 155 kilómetros en la provincia de Jujuy. Sus cerros multicolores, entre ellos el Cerro de los Siete Colores en Purmamarca que es el más fotografiado, muestran capas geológicas formadas durante millones de años.

Más al sur, los Valles Calchaquíes serpentean entre Salta, Tucumán y Catamarca. La localidad de Cafayate, conocida por sus viñedos de altura donde se produce el torrontés argentino, atrae cada año a visitantes que buscan probar vinos con ese carácter único que solo da la altura.

La Patagonia de hielos eternos y lagos impactantes

El Parque Nacional Los Glaciares abarca 726.927 hectáreas en Santa Cruz, en el que se encuentra el Glaciar Perito Moreno, con sus increíbles 250 km² de superficie. Las pasarelas permiten contemplar de cerca los desprendimientos de hielo que suenan como truenos y generan olas en el Lago Argentino.

Bariloche y la región de los lagos patagónicos ofrecen otro tipo de postal. El Cerro Catedral, con 120 kilómetros de pistas esquiables, funciona en invierno mientras que en verano el Circuito Chico regala vistas del lago Nahuel Huapi rodeado de bosques de lengas y coihues. La Isla Victoria, accesible sólo por barco, guarda el Bosque de Arrayanes donde estos árboles de corteza canela crecen formando túneles naturales.

Litoral: cataratas que hipnotizan

Las Cataratas del Iguazú, compartidas con Brasil, son 275 saltos que caen desde alturas que llegan a los 80 metros en la Garganta del Diablo. El caudal promedio es de 1.800 m³ por segundo, aunque en temporada de lluvias puede multiplicarse varias veces. El Parque Nacional Iguazú protege además uno de los últimos relictos de Selva Misionera, donde habitan yaguaretés, tapires y más de 400 especies de aves. Los senderos como el Macuco permiten adentrarse en la espesura tropical antes de llegar a los miradores de las cataratas.

Cuyo: montañas que tocan el cielo

El Aconcagua, con 6.962 metros sobre el nivel del mar, es el pico más alto de América. Ubicado en Mendoza, forma parte de la Cordillera de los Andes y atrae cada verano austral a montañistas de todo el mundo. La ruta que lleva hasta el Parque Provincial Aconcagua permite ver el Puente del Inca, esa formación natural de colores ocres y amarillos donde antiguamente brotaban aguas termales.

Mendoza es también sinónimo de vinos. Los viñedos a más de 1.000 metros de altura producen Malbec, ese varietal que puso al país en el mapa mundial del vino. Las bodegas abren sus puertas para recorridos que terminan en degustaciones con vistas a la cordillera nevada.