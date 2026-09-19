La delegación de Argentina continúa cosechando medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y este viernes logró un total de 19 preseas, destacándose las tres doradas que consiguieron el equipo de esgrima, el tirador Julián Gutiérrez y la ciclista Julieta Benedetti.

Al término de la sexta jornada de competencia, Argentina se encuentra segunda en el medallero con 120 medallas (34 de oro, 35 de plata y 51 de bronce). El líder de la tabla es Brasil, que tiene hasta el momento 138 metales (54-49-35) y tercero se encuentra Colombia con 83 preseas (32-29-22). Cabe aclarar que las doradas tienen un mayor valor en la sumatoria final.

Entre los momentos destacados del día está el infartante triunfo de Julieta Benedetti en la prueba de ciclismo de ruta. La corredora de 22 años cruzó primera la meta tras casi tres horas de competencia por menos de un segundo de diferencia sobre cinco rivales, pero con un grupo de 29 ciclistas en total que llegaron con una diferencia de apenas 5 segundos.

“Alguien que me despierte. Gracias a mis compañeras que lo dieron todo”, escribió en sus redes sociales tras subir una foto junto con su medalla dorada. “Junto con mis compañeras llevamos un mes concentrando acá en Rafaela, así que creo que corrimos muchas veces mentalmente esta carrera. Personalmente, imaginé muchas veces este sprint. Muy contenta, muy emocionada. Muy agradecida con mis compañeras. Cada una de ellas dio todo hoy. El equipo fue clave para llegar a un sprint limpio en una carrera donde había mucho viento y el posicionamiento iba a ser clave”, expresó en una entrevista con TyC Sports.

La argentina Julieta Benedetti consiguió un triunfo histórico en el ciclismo de ruta en los Juegos Suramericanos y se colgó la medalla de oro en Santa Fe (Prensa COA)

Las alegrías siguieron durante el viernes con la medalla de oro en tiro gracias al desempeño de Julián Gutiérrez, quien se quedó con el primer lugar en la prueba de 10 metros con rifle de aire, con una puntuación de 247.4. Luego, se sumó la dorada del equipo femenino de esgrima, conformado por Belén Pérez Maurice, Alicia Perroni, Candela Espinosa y Catalina Borrelli. Las chicas se consagraron campeonas de la especialidad sable por equipos.

En cuanto a las medallas de plata, el boxeo se destacó con cuatro logros: Melanie Martínez (categoría 54 kg), Lucía Muello (65 kg), Lorena Balbuena (hasta 75 kg) y Santiago Celes (hasta 60 kg). Además, el judo dio otras satisfacciones con la performance de Agustina De Lucía (categoría 63 kilos), sumado al trabajo de la dupla Pablo Aguirre y Sebastián Nunes en kata. Completaron con otra plateada Catalina Serio y Franco Serrano en relevos mixto de pentatlón moderno.

Por último, hubo otras 9 medallas de bronce y el remo estuvo presente en el podio con Agustín Scenna (par de remos cortos y cuatro pares) y Emiliano Calderón, Ignacio Pacheco y Santino Menín (cuatro pares de remos cortos). También celebraron: Alexis Eberhardt (Tiro, 10 metros rifle de aire), Galo Villavicencio (Judo, -60 kg), Joaquín Tovagliari (Judo, -66 kg), Ana Giuliano (Golf, individual), Ana Giuliano, Mia Yaya, Agustín Oliva Pinto y Miguel Carballo (Golf, equipos mixtos), Jesús Lugones, Agustín Gusman, Iván Groupierre y Alec Brooke (Esgrima, espada por equipos) y Tomás Contte (Ciclismo de Ruta, individual).

ASÍ ESTÁ EL MEDALLERO TRAS EL SEXTO DÍA DE LOS JUEGOS SURAMERICANOS SANTA FE 2026

Así está el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras el sexto día de competencia