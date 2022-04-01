A la selección argentina le tocó un grupo accesible, dentro del panorama que ofrecían los bombos. Debutará frente a Arabia Saudita (el 22 de noviembre), del copón 2 le tocó México, que será rival el 26 de noviembre, evitando enfrentarse a los más poderosos del copón, aunque no hay que desdeñar el poderío de los aztecas, dirigidos por un viejo conocido: el Tata Martino.

Y el tercer adversario resultó Polonia (jugarán el 30 de noviembre), el equipo que tiene como bandera a Robert Lewandowski, delantero del Bayern Múnich que, justamente peleó con Lionel Messi los premios a mejor futbolista de 2021.

En caso de avanzar de ronda, Argentina cruzará en octavos de final contra un rival proveniente del Grupo D que conforman Francia -campeón del Mundo-, Túnez, Dinamarca y el ganador del Repechaje 1 entre Perú y Emiratos Árabes/Australia.