La Selección argentina Sub-20 comenzará su camino en el hexagonal final del Sudamericano de la categoría, en Venezuela, en el que buscará conseguir su boleto para disputar la próxima Copa del Mundo.

El equipo comandado por Diego Placente culminó su participación en la fase regular del Sudamericano Sub 20 de forma positiva, y que logró avanzar a la etapa final con una jornada de antelación y competirá junto a otros cinco países por un lugar en el Mundial.

Argentina, que finalizó segunda en el Grupo B, afrontará el hexagonal entre este martes 4 y el domingo 16 de febrero junto a Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia y Brasil.

La "Celeste" terminó primera en el Grupo A con nueve puntos, producto de tres victorias y una derrota. Fue escoltada por la "Albirroja", que sumó la misma cantidad de unidades también con un saldo de tres triunfos y una caída. Por último, la "Roja" avanzó con seis puntos luego de ganar dos compromisos y perder los otros dos.

En el grupo B, en tanto, el conjunto "cafetero" culminó como líder con 10 unidades, tres victorias y una igualdad, la "Albiceleste" quedó segundo con ocho, mientras que la "Verdeamarela" consiguió seis puntos gracias a dos triunfos y dos derrotas (una por goleada 6-0 ante Argentina).

El siguiente es el fixture del hexagonal final:

Fecha 1 - Martes 4 de febrero

* Colombia vs Paraguay.

* Chile vs Argentina.

* Uruguay vs Brasil.



Fecha 2 - Viernes 7 de febrero

* Colombia vs Brasil.

* Paraguay vs Chile.

* Uruguay vs Argentina.

.

Fecha 3 - Lunes 10 de febrero

* Argentina vs Colombia.

* Chile - Uruguay.

* Paraguay vs Brasil.

.

Fecha 4 - Jueves 13 de febrero

* Colombia vs Chile.

* Brasil vs Argentina.

* Paraguay vs Uruguay.

.

Fecha 5 - Domingo 16 de febrero

* Argentina vs Paraguay.

* Brasil vs Chile.

* Uruguay vs Colombia.