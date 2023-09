En la visita Argentina a Bolivia la selección va en busca de su segunda victoria consecutiva en esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.



Partido



En el encuentro ya se sabía que íbamos a observar una Selección con un modelo de juego diferente, principalmente por la altura de La Paz y más tarde la decisión de que Lionel Messi no sea titular y tampoco vaya al banco del suplente. Los 3.500 metros de altura modifica la trayectoria de la pelota en el aire, por lo que tendríamos muchos disparos de medio distancia de ambos equipos, además los centros también fueron mayoritariamente venenosos.



El seleccionado nacional propuso un 4-3-3 con cinco jugadores que desconocían totalmente lo que era jugar en La Paz.



A pesar de todos estos condimentos la Selección fue dominante en los primeros minutos de juego, desplegando una gran conexión de pases y utilizando mucho las bandas aunque sin arriesgar en pases largos.



Las ocasiones de Argentina vinieron a través de la presión hacia los centrales bolivianos. A los 10´ Julián Álvarez presionó y robo, De Paul probó de media distancia y el remate se fue cerca del palo; un minuto más tarde Enzo Fernández también probo de afuera y el arquero se la sacó del ángulo. En otra presión de Julián Álvarez a los 19', volvió a robar tras la presión alta y sacó un gran remate de zurda que fue interceptado por Guillermo Viscarra.



A la media hora de juego y tras una excelente jugada colectiva con un gambeta de De Paul, el pase de Julián Álvarez hacia la banda de Di María que coloco un centro al corazón del área para que Enzo Fernández la empuje y ponga el 1-0.

Bolivia cortaba con falta cada posesión de la "Albiceleste" y a los 38´ luego de una patada sobre el "Cuti" el VAR llamó a Esteban Ostojich y finalmente Fernández fue expulsado con roja directa por su planchazo.



A falta de 4´ para que termine el encuentro Ángel Di María, de tiro libre, lanzó el centro al área que encontró a Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo metió el frentazo y anotó el 2-0.

La altura de La Paz no fue una complicación para la Selección Argentina que en el primer tiempo no arriesgó de más y desplegó un gran juego colectivo. El "Dibu" no tuvo casi intercepciones y todo lo que pintaba ser un encuentro más que complicado, Argentina lo resolví y hasta el momento está bien plantada en suelo Boliviano.



En un segundo tiempo mucho mas llano la Selección dominó y desplegó un gran juego.



A los 83´Nicolás González, con un zurdazo en el área, después de un una buena presión de Exequiel Palacios cuando parecía que Bolivia salía de contra, anotó el 3-0.

Para terminar el encuentro Scaloni realizó cambios y le dio minutos al 10, Ángel Correa que ingresó en el lugar de Enzo Fernández. También Julián Álvarez, Nicolás González y Alexis Mac Allister salieron por Lautaro Martínez, Alejandro Garnacho y Leandro Paredes.



Formaciones:



Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Ángel Di María, Julián Álvarez y Nicolás González.



Bolivia: Bolivia: Guillermo Viscarra; José Sagredo, Jairo Quinteros, Adriano Jusino, Roberto Fernández; Diego Bejarano, Gabriel Villamil, Luciano Ursino, Jaime Arrascaita; Víctor Abrego y Marcelo Martins. DT: Gustavo Costas.