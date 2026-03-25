Con el voto negativo de Israel, Estados Unidos y Argentina, la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) aprobó este miércoles una resolución que califica a la esclavitud de los africanos como el crimen más grave contra la humanidad. Sumó en total 123 votos a favor y contó con 52 abstenciones, entre ellas las del Reino Unido y de Francia.





La medida, impulsada por Ghana, se dió en el marco de la conmemoración del Día Internacional en Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos, fecha establecida en 2007. El texto aprobado hoy cuenta con una solicitud explícita para "la devolución inmediata, sin restricciones y sin costo, de bienes culturales, piezas de arte y documentos históricos que tengan valor para los países de origen africanos", según reportó la agencia Europa Press.

"Se reconoce a la trata y esclavitud de personas africanas como el crimen de lesa humanidad más grave", subrayando dimensiones como la "magnitud, la duración, el carácter sistémico y las profundas consecuencias" de los crímenes a lo largo de los siglos. El documento hace hincapié además en "la discriminación, el trauma y la explotación económica" que todavía afecta a africanos y afrodescendientes en distintas regiones del mundo.

Tras la votación, fuentes en la asamblea afirmaron que hubo festejos y aplausos de parte de quienes apoyaron la medida.

Fuente: APFDigital