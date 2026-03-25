EL ÚNICO VOTO NEGATIVO JUNTO AL DE ISRAEL Y EE.UU.
Argentina votó en contra de una resolución de la ONU para condenar el tráfico de esclavos africanos
La Asamblea General de la ONU aprobó por el impulso de Ghana una resolución que determina como "delito grave contra la humanidad" a los siglos de esclavismo en África.
Con el voto negativo de Israel, Estados Unidos y Argentina, la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) aprobó este miércoles una resolución que califica a la esclavitud de los africanos como el crimen más grave contra la humanidad. Sumó en total 123 votos a favor y contó con 52 abstenciones, entre ellas las del Reino Unido y de Francia.
La medida, impulsada por Ghana, se dió en el marco de la conmemoración del Día Internacional en Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos, fecha establecida en 2007. El texto aprobado hoy cuenta con una solicitud explícita para "la devolución inmediata, sin restricciones y sin costo, de bienes culturales, piezas de arte y documentos históricos que tengan valor para los países de origen africanos", según reportó la agencia Europa Press.
"Se reconoce a la trata y esclavitud de personas africanas como el crimen de lesa humanidad más grave", subrayando dimensiones como la "magnitud, la duración, el carácter sistémico y las profundas consecuencias" de los crímenes a lo largo de los siglos. El documento hace hincapié además en "la discriminación, el trauma y la explotación económica" que todavía afecta a africanos y afrodescendientes en distintas regiones del mundo.
Tras la votación, fuentes en la asamblea afirmaron que hubo festejos y aplausos de parte de quienes apoyaron la medida.
Fuente: APFDigital