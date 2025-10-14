FÚTBOL
Argentina vs Puerto Rico: hora, formaciones y cómo ver en vivo
El equipo de Lionel Scaloni disputará un nuevo amistoso este martes. ¿Cómo formará el equipo campeón del mundo?
La Selección Argentina cierra su gira de amistosos este martes desde las 21 cuando enfrente a Puerto Rico en Miami.
Probables formaciones:
Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y José Manuel López. DT: Lionel Scaloni.
Puerto Rico: Sebastián Cutler; Nicolás Cardona, Gio Calderón, Sidney Paris, Darren Ríos; Beto Ydrach, Juan O’Neill, Alec Díaz; Steven Echevarría, Wilfredo Rivera y Jeremy De León. DT: Charlie Trout.
Cómo ver en vivo Argentina vs Puerto Rico
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TyC Sports, y por la de aire Telefe. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Telecentro Play y Directv Go; y por la app MiTelefe.