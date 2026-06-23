La Selección argentina vive un presente ideal en el Mundial 2026. Luego de vencer 2-0 a Austria con un doblete de Lionel Messi, el equipo de Lionel Scaloni aseguró el primer puesto del Grupo J gracias a la derrota de Jordania ante Argelia. De esta manera, la Albiceleste ya conoce el recorrido que podría tener rumbo a una hipotética final en Estados Unidos.

Con el liderazgo garantizado, Argentina disputará los dieciseisavos de final el próximo viernes 3 de julio a las 19:00 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Su rival será el segundo clasificado del Grupo H, una zona que sigue completamente abierta y en la que todavía tienen chances de avanzar España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Los posibles rivales de Argentina en octavos y cuartos si sigue avanzando en el Mundial 2026

Si logra superar esa instancia, el conjunto nacional volverá a presentarse el martes 7 de julio a las 13:00 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por los octavos de final. Allí podrían aparecer seleccionados como Paraguay, Australia, Bélgica o Egipto, dependiendo de cómo concluyan las posiciones en sus respectivas zonas.

En caso de avanzar a los cuartos de final, Argentina regresará a Kansas City para jugar el sábado 11 de julio a las 22:00. En ese escenario podría darse uno de los cruces más esperados del torneo: un enfrentamiento ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, también aparecen como posibles rivales Colombia, Suiza o Canadá.

La ilusión de la Selección argentina rumbo a semifinales y una posible final en Nueva York

La ilusión de llegar a semifinales tendría una nueva parada en Atlanta. Ese encuentro está programado para el miércoles 15 de julio a las 16:00 y podría presentar desafíos de máxima exigencia. Si terminan primeros en sus grupos, Brasil e Inglaterra aparecen como los candidatos más fuertes para cruzarse con la Albiceleste en esa instancia.

Por el otro lado del cuadro se perfilan varias de las grandes potencias del fútbol mundial. Alemania, Francia, Países Bajos y España podrían avanzar por ese sector y transformarse en eventuales rivales para una definición.

La gran final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio a las 16:00 en el MetLife Stadium de Nueva York.

Quién será el rival de la Selección argentina en 16vos. de final

La Selección argentina aseguró el primer puesto del Grupo J y, a falta de una fecha para finalizar la fase de grupos, ya sabe que enfrentará al 2° del Grupo H. Los posibles rivales son:

España

Uruguay

Cabo Verde

Arabia Saudita

Cuándo se define el rival de la Selección argentina en 16vos. de final

El rival de la Selección argentina en 16vos. de final de la Copa del Mundo se definirá el próximo viernes 26 de junio. Los horarios de los partidos serán los siguientes: