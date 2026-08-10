Argentinos Juniors derrotó a Racing por 2-1 este domingo en el estadio Diego Armando Maradona, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026, y ratificó su gran comienzo en el campeonato. El Bicho alcanzó los 12 puntos y se mantuvo como único líder, con tres unidades de ventaja sobre sus principales perseguidores.

El conjunto dirigido por Nicolás Diez comenzó el encuentro de la mejor manera y consiguió ponerse rápidamente en ventaja. A los ocho minutos del primer tiempo, Tomás Molina apareció para marcar el 1-0 y encaminar una noche que terminaría con otro festejo en La Paternal.

El panorama se complicó todavía más para Racing a los 21 minutos. Adrián “Maravilla” Martínez vio la tarjeta roja luego de un codazo y dejó al equipo de Avellaneda con diez futbolistas cuando todavía quedaba buena parte del encuentro por disputarse.

La Academia, sin embargo, consiguió sobreponerse momentáneamente a la expulsión de su goleador. Apenas siete minutos después de quedar en inferioridad numérica encontró el empate y volvió a meterse en partido.

Ezequiel Cannavo convirtió a los 28 minutos del primer tiempo y estableció el 1-1. Racing logró así llegar al descanso con igualdad en el marcador pese a haber quedado tempranamente condicionado por la tarjeta roja.

En el complemento, el desgaste comenzó a hacerse sentir en el conjunto visitante. A la desventaja numérica se sumó otro contratiempo importante: Marco Di Cesare sufrió una lesión y tuvo que abandonar el terreno de juego con visibles gestos de dolor y entre lágrimas.

Argentinos buscó aprovechar las dificultades de su rival y finalmente consiguió quebrar nuevamente la igualdad. A los 31 minutos del segundo tiempo apareció Hernán López Muñoz para convertir el 2-1 que terminaría siendo definitivo.

El Bicho sostuvo la diferencia durante los minutos restantes y consumó su cuarta victoria consecutiva en el comienzo del Clausura. Con puntaje perfecto, llegó a las 12 unidades y mantuvo una ventaja de tres sobre Gimnasia y Barracas Central, que suman nueve.

El resultado profundizó, en cambio, el momento adverso de Racing. La Academia sufrió una nueva frustración después de la reciente derrota frente a Tigre y deberá recomponerse para intentar recuperar terreno en la Zona B.