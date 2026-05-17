Argentinos Juniors y Belgrano se enfrentarán desde las 17 en el estadio Diego Armando Maradona. Buscarán un lugar en la final del Torneo Apertura 2026, en la que espera River Plate.

El “Bicho” viene de eliminar a Lanús y a Huracán, mientras que el “Pirata” sacó a Talleres y Unión. La final será el domingo 24 de mayo en Córdoba.

Argentinos Junios vs Belgrano: hora y cómo ver en vivo