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Argentinos Juniors y Belgrano buscan un lugar en la final del Torneo Apertura: a qué hora es el partido
Este domingo se define el segundo finalista del Torneo Apertura 2026. River Plate aseguró su lugar tras vencer anoche a Rosario Central.
Argentinos Juniors y Belgrano se enfrentarán desde las 17 en el estadio Diego Armando Maradona. Buscarán un lugar en la final del Torneo Apertura 2026, en la que espera River Plate.
El “Bicho” viene de eliminar a Lanús y a Huracán, mientras que el “Pirata” sacó a Talleres y Unión. La final será el domingo 24 de mayo en Córdoba.
Argentinos Junios vs Belgrano: hora y cómo ver en vivo
- Hora: 17.00
- TV: TNT Sports y ESPN Premium
- Árbitro: Nazareno Arasa
- VAR: Lucas Novelli
- Estadio: Diego Armando Maradona
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