El club rosarino lo informó en sus redes sociales donde dijeron que las partes decidieron de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año.

El entrenador que llegó en 2024, consiguió con el “Canalla” la Copa de Liga 2025, al finalizar primero en la Tabla Anual. En total, disputó 42 partidos, consiguiendo 22 victorias, 14 empates y seis derrotas.

Rosario Central fue el séptimo equipo en la carrera de Holan como director técnico, en la que se destacan los títulos obtenidos Independiente (Copa Sudamericana 2017 y Suruga Bank 2018) y Universidad Católica de Chile (Primera División de Chile 2020).

En el “Canalla”, por su parte, tuvo destacadas participaciones en el Torneo Apertura y Clausura. Aunque no pudo conseguir títulos dentro de la cancha, sí vale destacar que la Asociación del Fútbol Argentino inventó una vez finalizada la fase regular de la actual campaña el de “Campeón de Liga” con el que premió al equipo de Rosario.

El comunicado de Rosario Central

“Ariel Holan dejó de ser el técnico de Rosario Central. Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre”.

Fuente: NA.