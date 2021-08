"Es tremendo, superó ampliamente mis expectativas, todos los días estoy hablando de Okupas porque todo el mundo quiere saber. Lo loco es que las nuevas generaciones tienen el mismo nivel de excitación que la gente en aquel momento, me llamó mucho la atención", expresó Ariel en diálogo con ElDía desde Cero acerca del reestreno de Okupas en Netflix, que "se mantiene primera contra series que cuestan millones de euros".

La serie sigue ocupando el puesto 1 en Netflix Argentina, superando a "El cartel de los sapos: el origen" y a "Sky rojo"

"Lo que generamos sin darnos cuenta es tremendo, por eso también es lindo el cariño de la gente y el amor que te dan", sintió.

El miedo que tuvo que superar y su escena favorita

Ariel, muy joven en aquel momento, "le tenía terror a los perros, iba a hacer las compras esquivándolos". Y por esas cosas de la vida, "en la primera escena me dan como 10 a 12 perros, y no iba a decir que les tenía miedo porque me quedaba sin personaje y sin carrera", reveló.

Además de superar miedos, también hizo gala de su talento y su inocencia de aquellos tiempos. "Caer a última hora a un casting y a la otra semana estar firmando contrato fue una sorpresa tremenda. Cuando grabábamos yo no era consciente de que la industria de la ficción no estaba acostumbrada a esa temática. En ese momento Rodrigo de la Serna me dijo disfrutá de estos libros (guiones), porque se dio cuenta en ese mismo momento lo que era la serie", contó.

Embed

Consultado acerca de su escena favorita, eligió (como no podía ser de otra manera) la que protagoniza diciendo "¿Quién es el más poronga?”, mientras realiza una suerte de baile con su cuerpo y agita el arma que lleva en la mano. "Terminó siendo meme y de todo, me marcó mucho esa escena y recuerdo cuándo la hicimos y cómo me iba tentando de mi propio baile y mi propio acting", rememoró, a la vez que aseguró que "después hay un montón de otras escenas que me marcaron".

Su vínculo con la ciudad y ¿habrá segunda temporada?

Ya sobre el final de la entrevista en Radio Cero, Ariel saludó diciendo que "el placer es mío, sobre todo salir en medios que no son los monopólicos ni los más poderosos, me interesa charlar con ustedes '¿Los pansa verde, no?" bromeó, y reveló que "mi suegra es de allá, pasa que hacer rato que no va pero es de allá".

Previamente, sobre la posibilidad de nuevos capítulos de Okupas, manifestó que "yo soy de los que opinan que está perfecta la obra de arte tal cual está, y si movés alguna coma la podés llegar a destrozar"; y comentó que acaba de terminar las grabaciones de una nueva temporada de El Marginal. "Yo creo que se van a sorprender con el personaje que me tocó", prometió.

Embed

Para cerrar, mandó un "cariño grande para todos" los gualeguaychuenses.