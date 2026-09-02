El último sábado se disputó en la Asociación de Tiro y Gimnasia de Quilmes una nueva fecha del Ranking Nacional de Grueso Calibre 2026, con participación de tiradores de distintas instituciones del país en las categorías Promocional, Juniors, Seniors y Veteranos.

En esta oportunidad, el representante del Tiro Federal Gualeguaychú, José Ariel Villanueva, tuvo una destacada actuación, al lograr excelentes resultados en Promocional: fue campeón en Pistola 45 y subcampeón en Pistola 9mm.