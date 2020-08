"Armá tu propio documento": La propuesta del municipio a los niños de la ciudad

La primera actividad consiste en "armar tu propio documento", y allí se les pregunta: Cómo me llamo, cómo quiero que me llamen, gustos de helado favotitos, colores favoritos, lo que más me gusta hacer, juegos que más me gustan y cómo está compuesta la familia.

dni

Y también añaden las siguentes preguntas: "¿Por qué me llamo así? ¿Tiene algún significado mi nombre? ¿Quién lo eligió? ¿Dónde Nací? ¿Qué día? ¿Qué mes? ¿Cómo fue mi parto?".

Además, la otra consigna que le proponen desde el gobierno a los más chicos es la de armar su árbol genealógico.

"Para conocer tu historia y la de tu familia te proponemos armar un Árbol genealógico. Vas a necesitar papel y lápiz. Investiga preguntándoles a las personas adultas que estén en casa los nombres de toda la familia", desarrola la consigna.

2.jpg

"Podes ubicarte primero vos, al costado tus hermanos y hermanas, arriba tus progenitores, y sus hermanos (tus tíos y tías), arriba los abuelos y abuelas, y así hasta donde llegue tu investigación, la memoria y la imaginación. Podes incorporar a amigos y amigas que consideres ya son parte de tu árbol y a tus mascotas. ¿Te animas? Te dejamos un modelo para utilizar de base. Agregale cuantos circulitos necesites", agrega.