Simularon ser policías y asaltaron a una familia en Villaguay, en un violento episodio ocurrido durante la noche del 27 de marzo, donde delincuentes armados lograron ingresar a una vivienda y robar más de seis millones de pesos en efectivo, además de un arma de fuego.

Según informó la Jefatura Departamental Villaguay, el hecho fue denunciado por una mujer mayor de edad, quien se encontraba en su domicilio junto a sus hijas cuando fue sorprendida por dos individuos que se hicieron pasar por personal policial.

Mediante engaño, los sujetos lograron acceder al interior de la vivienda y, una vez allí, exhibieron armas de fuego para reducir a las víctimas y controlar la situación.

Cómo fue el asalto y qué se llevaron

De acuerdo al relato de la denunciante, los delincuentes trasladaron a la mujer y a sus hijas a una habitación, donde las mantuvieron encerradas mientras revisaban el inmueble en busca de dinero y objetos de valor.

Durante el procedimiento delictivo, los autores se apropiaron de una suma superior a los seis millones de pesos en efectivo, además de un arma calibre 9 milímetros y municiones de distintos calibres.

Tras concretar el robo, los individuos se dieron a la fuga, lo que motivó la inmediata intervención de las fuerzas de seguridad y el inicio de una investigación para dar con los responsables.

Desde la Policía indicaron que la difusión del caso se demoró con el objetivo de preservar el avance de las tareas investigativas, que se encontraban en pleno desarrollo.

Avances en la investigación y detenciones

A partir de las primeras diligencias, la División Investigaciones e Inteligencia Criminal llevó adelante un trabajo que incluyó entrevistas, análisis de registros fílmicos y recolección de datos que permitieron identificar a los presuntos autores.

Con esa información, se solicitaron tres órdenes de allanamiento que se ejecutaron de manera simultánea, obteniendo resultados positivos en dos de los domicilios inspeccionados.

Durante los procedimientos se secuestraron elementos de interés para la causa, entre ellos prendas de vestir, cartuchería y teléfonos celulares que serán peritados en el marco de la investigación.

Asimismo, se concretó la detención de un hombre mayor de edad, quien permanece alojado en la Jefatura Departamental Villaguay a disposición de la Justicia.

En tanto, el segundo implicado no fue localizado durante los operativos, por lo que continúa vigente un pedido de detención y se intensifican las tareas para dar con su paradero, revelaron fuentes policiales.

Las autoridades destacaron el trabajo coordinado entre las distintas dependencias policiales, que permitió avanzar en el esclarecimiento del hecho y reunir pruebas clave para la causa.

Fuente: ElOnce