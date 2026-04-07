La iniciativa surgió luego de la reunión interinstitucional que llevó a cabo la Departamental de Escuelas ayer por la mañana en el Hospitalito Baggio.

La convocatoria tenía el objetivo de poner sobre la mesa la problemática de la salud mental en las aulas y arribar a soluciones sobre cómo abordar la temática.

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La coordinadora de Educación Sexual Integral (ESI), Situaciones Complejas y Consumo Problemático, Alejandra Nahir Fripp Lozano habló con Ahora ElDía y manifestó que “la reunión fue muy productiva”.

“Durante este mes lo que vamos a armar es con los recursos vinculados a prevención del suicidio, o cuestiones de salud mental, un recursero con las herramientas que tenemos a nivel territorial en la ciudad y el departamento”, adelantó Fripp Lozano.

“Me voy a reunir con los organismos de forma separada, el jueves me reúno con Risam, la semana que viene con el Hospitalito Baggio, para ver oferta de recursos humanos que hagan trabajo en prevención y el trabajo en redes con las escuelas. Y más o menos en un mes vemos cómo vamos en el armado del recursero y podemos hacer una segunda reunión”, aportó.