Con la organización de la World Archery y la fiscalización de la Federación Argentina de Tiro con Arco (Fatarco), tres arqueros de Gualeguaychú compitieron el domingo pasado en la Copa Cima, bajo la modalidad Sala.

Este gran evento deportivo se desarrolla en simultáneo en diferentes partes del mundo y en Argentina el torneo se disputó en la ciudad santafesina de San Carlos.

Los arqueros locales cumplieron una destacada labor y obtuvieron dos podios.

Resultados

Categoría Sub-18 Compuesto Masculino

- Carlos Della Penna (Oro)

Compuesto Masculino Senior

- Sebastián Heidenreich (Bronce).

Raso Masculino

- Della Penna Alejandro (7° puesto).