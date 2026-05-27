TODOS LOS RESULTADOS
Arqueros locales se destacaron en una nueva fecha del torneo provincial
Una delegación de 20 tiradores participó este fin de semana en una nueva fecha de la temporada provincial de arquería, desarrollada en la ciudad de San José, departamento Colón.
El evento fue organizado por el Club Escuela de Arquería San José y contó con el aval de la Federación Entrerriana de Tiro con Arco (Fetarco).
Un total de 20 arqueros de la Asociación Tiro con Arco Gualeguaychú compitió a lo largo de la jornada, logrando destacados resultados en diferentes categorías, incluyendo varios podios y pases de categoría.
Resultados arqueros locales – Torneo Ciudad de San José
Escuela Raso 20 metros
Guillermo Cergneux: bronce (pase de categoría)
Matías Cabrera: 4° puesto (pase de categoría)
Categoría JP 15 metros
Benicio Alcalá: oro (pase de categoría)
Simón González: plata
Categoría JP 30 metros
Nikodem Elena Rodríguez: oro (pase de categoría)
Amadeo González: plata
Martina Aldaz: bronce
Escuela Raso 30 metros
Walter Larrea: oro
Gastón Grassi: plata
Escuela Raso 40 metros
Darío Ortiz: plata
Pedro Guzmán: bronce
Escuela Recurvo 40 metros
Shulamit Taffarel: bronce
Escuela Recurvo 50 metros
Adrián Gómez: plata
Marcos Collazo: bronce
Longbow masculino
Santiago Daddona: oro
Categorías adaptados
AA2 Raso: Facundo Donoso, oro
AA2 Recurvo: Marcos Collazo, oro
AA1 Raso: Josefina Broin González, oro