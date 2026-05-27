El evento fue organizado por el Club Escuela de Arquería San José y contó con el aval de la Federación Entrerriana de Tiro con Arco (Fetarco).

Un total de 20 arqueros de la Asociación Tiro con Arco Gualeguaychú compitió a lo largo de la jornada, logrando destacados resultados en diferentes categorías, incluyendo varios podios y pases de categoría.

Resultados arqueros locales – Torneo Ciudad de San José

Escuela Raso 20 metros

Guillermo Cergneux: bronce (pase de categoría)

Matías Cabrera: 4° puesto (pase de categoría)

Categoría JP 15 metros

Benicio Alcalá: oro (pase de categoría)

Simón González: plata

Categoría JP 30 metros

Nikodem Elena Rodríguez: oro (pase de categoría)

Amadeo González: plata

Martina Aldaz: bronce

Escuela Raso 30 metros

Walter Larrea: oro

Gastón Grassi: plata

Escuela Raso 40 metros

Darío Ortiz: plata

Pedro Guzmán: bronce

Escuela Recurvo 40 metros

Shulamit Taffarel: bronce

Escuela Recurvo 50 metros

Adrián Gómez: plata

Marcos Collazo: bronce

Longbow masculino

Santiago Daddona: oro

Categorías adaptados

AA2 Raso: Facundo Donoso, oro

AA2 Recurvo: Marcos Collazo, oro

AA1 Raso: Josefina Broin González, oro