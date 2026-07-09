El Servicio Meteorológico Nacional anuncia un leve ascenso de las temperaturas para los próximos días, dando lugar a jornadas más agradables en Entre Ríos y la región, luego de la ola de frío que se vivió en los días anteriores.

En Gualeguaychú, este jueves la mínima será de 6°, mientras que en los días posteriores levantará hasta llegar a los 8°. En cuanto a las máximas, se ubicarán en torno a los 16 y 18°C, por lo que si bien se preven dias nublados, no serán con frío extremo.

El clima en el resto de Entre Ríos

Para este jueves se anuncia una mínima de 8 grados y una máxima de 19 grados en Paraná, con cielo parcialmente nublado y mayormente nublado desde la tarde.

Para los restantes días del fin de semana largo, que cuenta con el feriado del 9 de julio y el día no laborable del 10 de julio, las temperaturas mínimas se mantendrán e incluso irán con un leve ascenso, dando lugar a días más agradables.

En el sur entrerriano, la temperatura será algo menor, con mínimas de 6 grados este jueves.

Similares registros se esperan en Concordia, aunque en esa zona las temperaturas subirían con más intensidad a lo largo del fin de semana.