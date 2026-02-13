El Turismo Carretera pone primera este fin de semana en el autódromo de El Calafate, Santa Cruz, inaugurando la temporada 2026. Será un campeonato bisagra para la historia de la categoría más antigua del mundo, que presentará un parque automotor renovado y reglas deportivas modificadas. En este escenario de incertidumbre y expectativa, tres pilotos entrerrianos buscarán ser protagonistas desde el arranque: Mariano Werner, Agustín Martínez y Nicolás Bonelli.

La legión entrerriana

El foco de la provincia estará puesto en sus tres representantes, quienes ya tienen todo listo para el desafío en la Patagonia.

Mariano Werner (Paraná): El referente de Ford encara el año con el Ford Mustang N° 11 bajo la estructura del Fadel Memo Corse . Tras finalizar 13° en la temporada pasada, el paranaense busca recuperar el protagonismo y pelear nuevamente por la corona desde la primera fecha.



El referente de Ford encara el año con el bajo la estructura del . Tras finalizar 13° en la temporada pasada, el paranaense busca recuperar el protagonismo y pelear nuevamente por la corona desde la primera fecha. Agustín Martínez (Paraná): El “Gurisito” continúa su consolidación en la categoría. Competirá con el Ford Mustang N° 16 dentro del equipo de su padre, el Gurí Martínez Competición , apostando a la regularidad y a dar el golpe de calidad este año.



El “Gurisito” continúa su consolidación en la categoría. Competirá con el dentro del equipo de su padre, el , apostando a la regularidad y a dar el golpe de calidad este año. Nicolás Bonelli (Concepción del Uruguay): El uruguayense dirá presente con su Ford Mustang N° 63, alistado por la estructura de Hermanos Álvarez, completando así el trío de Mustangs entrerrianos en la grilla de partida.

Las 5 claves del TC 2026

Según detalla el sitio especializado SoloTC, esta temporada presenta modificaciones sustanciales que redefinirán la competencia. A continuación, los puntos centrales para entender el nuevo torneo:

Siete marcas en pista: El cambio más impactante es la incorporación de Mercedes-Benz y BMW, que se suman a los modelos de nueva generación ya existentes. Esto eleva a siete las marcas en competencia. En lo técnico, la ACTC redujo la carga aerodinámica (entre 80 y 100 kg menos) y ajustó los motores para equiparar la performance y cuidar la confiabilidad.

Nuevo sistema de lastre: Se endurecen las penas por éxito. El ganador de una carrera cargará 25 kilos (antes eran 20). La segunda victoria sumará 10 kilos más y la tercera 5 kilos extra, con un tope de 40 kilos. Un dato clave para la definición: al comenzar la Copa de Oro, todos los ganadores descargarán el excedente y arrancarán el minitorneo con 25 kilos base.

Superequipos: La logística en boxes se transforma con estructuras multitudinarias. El Pradecon Racing marca el rumbo con 6 autos en pista, seguido por el Canning Motorsport y el RUS Med Team, con 4 máquinas cada uno.

Predominio de Ford y Chevrolet: A pesar de la variedad, el clásico duelo sigue vivo. El Ford Mustang es el modelo más elegido con 17 unidades, seguido por el Chevrolet Camaro con 14. Toyota se consolida como la tercera fuerza con 10 autos, superando a Dodge y Torino.

Renovación de pilotos: Como es habitual, una nueva camada proveniente del TC Pista busca su lugar. Entre los debutantes figuran nombres como Tomás Abdala, Nicolás Moscardini y Jorge Barrio, quienes intentarán adaptarse rápidamente a las exigencias de la “máxima”.

La actividad oficial comenzará este sábado con entrenamientos y clasificación, culminando el domingo con las series y la gran final, donde los entrerrianos buscarán dejar su sello en el inicio de una era inédita para el automovilismo nacional.

Fuente: Información basada en el análisis de Solo TC