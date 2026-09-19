La actividad oficial del fútbol mayor no descansa y este sábado se pondrá en marcha el Torneo Clausura de Primera A “Claudio ‘Lalo’ Romani”, apenas tres días después de haberse disputado el último partido del Apertura, en el cual Central Entrerriano derrotó como local 1-0 a Juventud Unida, que se había consagrado campeón en la penúltima fecha.

El segundo certamen liguero de la temporada se destaca por su formato de playoffs, después de una fase clasificatoria de 10 fechas, en la que los doce equipos se dividirán en dos zonas de seis. La conformación de cada una se dio a partir de las posiciones finales del Torneo Apertura: los que terminaron en ubicaciones impares por un lado y los que finalizaron en posiciones pares por otro.

En ese sentido, la Zona A quedó conformada por Juventud Unida (1º), Juventud Urdinarrain (3º), Independiente (5º), Unión del Suburbio (7º), Sarmiento (9º) y Defensores del Oeste (11º). Mientras que la Zona B está integrada por Deportivo Urdinarrain (2º), Central Larroque (4º), Pueblo Nuevo (6º), Central Entrerriano (8º), La Vencedora (10º) y Camioneros (12º).

Los primeros de cada grupo avanzarán a semifinales, que se jugarán a partidos de ida y vuelta, al igual que la final, para definir al campeón del segundo torneo del año.

El Clausura se pondrá en marcha este sábado con el encuentro que protagonizarán desde las 21.15 horas, en el Juan Jorge Stauber, Juventud Urdinarrain e Independiente. La primera fecha continuará mañana con tres encuentros, seguirá el martes con el clásico del oeste y se cerrará el miércoles con la presentación del último campeón.

Se pone en marcha la ilusión por el segundo ascenso

En la jornada de hoy también comenzará el Torneo Clausura de Primera B, que llevará el nombre de “Alfredo ‘Piyo’ Fernández” y definirá quién se sumará a Sporting, campeón del Apertura, como ascendidos a la temporada 2027 de la divisional mayor.

Al igual que en la “A”, el formato será de una primera fase de diez fechas, con los clubes repartidos en dos grupos de cinco equipos cada uno. Los dos primeros de cada zona se clasificarán a las semifinales.

La Zona A estará conformada por Sporting (1º), Sportivo Larroque (3º), Isleños Independientes (5º), Cerro Porteño (7º) y Atlético Sur (9º), mientras que la Zona B estará integrada por Black River (2º), Defensores del Sur (4º), Sud América (6º), Juvenil del Norte (8º) y Deportivo Gurises (10º).

El Clausura se pondrá en marcha esta tarde en el estadio Víctor Santángelo de Larroque, donde Sportivo será local frente a Isleños Independientes. La fecha se completará mañana con tres encuentros desde las 15.15: Sporting-Cerro Porteño, Black River-Juvenil del Norte, en cancha de Cerro Porteño, y Defensores del Sur-Sud América, en cancha de Sarmiento. Quedarán libres Atlético Sur y Deportivo Gurises.

El Dato

La Liga Departamental de Fútbol abrió el pasado martes 15 el libro de pases y comunicó que permanecerá abierto durante 15 días, hasta el martes 29 de septiembre inclusive, para los clubes de las Divisionales A y B que deseen incorporar jugadores.