Por las elecciones legislativas del próximo domingo, la Liga Departamental de Fútbol programó los seis partidos entre hoy, mañana, el viernes y sábado.

La sexta fecha comenzará esta noche con un adelanto: será el que protagonicen Independiente y Black River, a partir de las 21.30 horas, en el Estadio Municipal.

Ambos equipos arrastran una mala campaña en el Clausura, no han ganado y están últimos en la Zona B, con 2 y 1 punto respectivamente.

Encima, Black River pende de un hilo en su ilusión por mantener la categoría, ya que, en caso de una derrota esta noche, quedará condenado a jugar la divisional B el año que viene.

Torneo Clausura – Luis María Cabezas

Hoy

Estadio Municipal

21.30 Independiente – Black River

Jueves

21.30 Central Entrerriano – Juventud Unida

21.30 Deportivo Urdinarrain – La Vencedora

Viernes

21.30 Unión del Suburbio – Juventud Urdinarrain

Estadio Municipal

21.30 Pueblo Nuevo – Sud América

Sábado

16 horas Sarmiento – Central Larroque

-Dos horas antes se jugarán los partidos en Sub 21.