FÚTBOL DEPARTAMENTAL
Arranca esta noche la segunda rueda del Torneo Clausura de Primera A
Con un partido, se pondrá en marcha este miércoles la sexta fecha (primera de las revanchas) del Torneo Clausura de Primera A “Luis María Cabezas”, con el encuentro que protagonizarán -en el Estadio Municipal-Independiente y Black River.
Por las elecciones legislativas del próximo domingo, la Liga Departamental de Fútbol programó los seis partidos entre hoy, mañana, el viernes y sábado.
La sexta fecha comenzará esta noche con un adelanto: será el que protagonicen Independiente y Black River, a partir de las 21.30 horas, en el Estadio Municipal.
Ambos equipos arrastran una mala campaña en el Clausura, no han ganado y están últimos en la Zona B, con 2 y 1 punto respectivamente.
Encima, Black River pende de un hilo en su ilusión por mantener la categoría, ya que, en caso de una derrota esta noche, quedará condenado a jugar la divisional B el año que viene.
Torneo Clausura – Luis María Cabezas
Hoy
Estadio Municipal
21.30 Independiente – Black River
Jueves
21.30 Central Entrerriano – Juventud Unida
21.30 Deportivo Urdinarrain – La Vencedora
Viernes
21.30 Unión del Suburbio – Juventud Urdinarrain
Estadio Municipal
21.30 Pueblo Nuevo – Sud América
Sábado
16 horas Sarmiento – Central Larroque
-Dos horas antes se jugarán los partidos en Sub 21.