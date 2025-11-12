Con tres partidos comenzará esta noche la décima y última fecha del Torneo Clausura de Primera A “Luis María Cabezas”, en la que se definirá el segundo clasificado a semifinales por la zona A.

En el estadio “Raúl Impini” de la vecina localidad, Central Larroque buscará abrochar la clasificación, cuando reciba a Deportivo Urdinarrain, quien ya se aseguró no sólo el boleto a los playoffs, sino también el primer puesto de su grupo.

El Rojo marcha segundo -dos puntos por encima de su inmediato perseguidor- y con un empate se meterá entre los cuatro mejores del torneo.

Por su parte, La Vencedora, que marcha tercero, será local de Independiente en el Estadio Municipal. Los dirigidos por Nicolás Petrucelli necesitan ganar y esperar una victoria de Deportivo Urdinarrain para clasificar a las semifinales.

En el otro partido de esta noche, Central Entrerriano recibirá en el estadio “Julio Colazo” del Parque Unzué a Sud América, en un encuentro correspondiente a la Zona 1. Ambos jugarán únicamente por cumplir con el calendario, dado que el local no tiene posibilidades matemáticas de seguir en carrera y el conjunto azulgrana decretó su descenso a Primera B hace dos jornadas.

La fecha se completará mañana con tres partidos, de los cuales sobresale el choque entre Juventud Urdinarrain y Pueblo Nuevo, ambos clasificados a semifinales, quien definirá el primer lugar de la zona 1.

-Torneo Clausura “Luis María Cabeza”-

Última fecha

Hoy

21.15 Central Entrerriano – Sud América

21.45 Central Larroque – Deportivo Urdinarrain

21.45 La Vencedora – Independiente (Estadio Municipal)

Mañana

21.30 Juventud Urdinarrain – Pueblo Nuevo

21.45 Juventud Unida – Unión del Suburbio (Cancha Cerro Porteño)

21.45 Sarmiento – Black River (Estadio Municipal).