Comienza este domingo la Liga de Hockey sobre Césped de Gualeguaychú, que se jugará en formato anual y se disputará en el estadio sintético del Polideportivo Norte.

De esta primera edición serán parte los equipos locales Carpinchos, Central Entrerriano, Juventud Unida, Sarmiento, Sporting y Centro de Educación Física Nº6, además de uno de Urdinarrain y otro de Aldea San Antonio.

Las categorías que comprenderán la Liga serán Máster, Reserva, Sub 16, Sub 14, Sub 12 y Escuelita, que contarán con diferentes cantidades de equipos cada una de ellas.

La más numerosa será Reserva, que reúne a cinco clubes de la ciudad y a dos del departamento, mientras que Sub 14 contará con sólo tres equipos, por lo que tendrá partidos en fechas espaciadas.

Este domingo se pondrá en marcha la temporada con tres partidos correspondientes a la categoría Reserva, que se jugarán por la mañana y tarde en el Estado Municipal, de césped sintético, ubicado en el Polideportivo Norte.

-Programación-

Primera Fecha - Domingo

Reserva

11hs. Independiente – Sarmiento.

12.30hs. Aldea San Antonio – Central Entrerriano.

14hs: Juventud Unida - Carpinchos