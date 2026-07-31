Gualeguaychú abre su segunda etapa en el calendario competitivo con una de las disciplinas de mayor crecimiento. La Liga Municipal de Vóley comenzará este sábado 8 de agosto desde las 13 horas en el Estadio Municipal ubicado en el predio del exfrigorífico, y tendrá continuidad el domingo a partir de las 9 horas.

Las fechas fueron definidas durante la asamblea de la Liga de Voley de la cual también participó la Dirección de Desarrollo Social que puso a disposición de los delegados y representantes de clubes y equipos el Plan Municipal de Prevención y Asistencia en Adicciones. En la misma se contó cómo se trabaja al respecto, en qué consisten los Espacios de Escucha y las disponibilidades con las que se cuenta.

“El deporte es una herramienta fundamental para la integración y el desarrollo social. Desde el Gobierno municipal acompañamos e impulsamos estas ligas porque generan oportunidades, fortalecen vínculos y promueven hábitos saludables en toda la comunidad”, valoraron desde la Dirección de Deportes.

El torneo clausura del año reunirá, por el momento, 61 equipos, aunque las inscripciones se encuentran abiertas, distribuidos en ramas femenina —categorías A, B y C— y masculina —A y B—. La amplitud de niveles evidencia una estructura sólida, que combina desarrollo formativo con exigencia competitiva, y consolida al vóley como una de las prácticas más convocantes del ámbito local.