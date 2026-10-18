Con cinco partidos, este domingo comenzará la quinta fecha del Torneo Clausura de Primera A “Claudio ‘Lalo’ Romani”, que se completará el martes con la presentación de Juventud Unida. Debido a su participación en el Torneo Regional Federal Amateur, el conjunto albiceleste programa sus encuentros entre semana.

Por la zona B, Central Entrerriano recibirá a Central Larroque en el estadio Julio Colazzo del Parque Unzué; el puntero Deportivo Urdinarrain visitará a La Vencedora en el Estadio Municipal y, en cancha de Sporting, el ya descendido Camioneros será local frente a Pueblo Nuevo.

Por la zona A, Unión del Suburbio recibirá a Juventud Urdinarrain en el estadio Mario Urriste, del barrio Villa María, mientras que Defensores del Oeste, líder de la zona pero ubicado en puestos de descenso en la tabla general, enfrentará a Independiente en el estadio Eduardo Barbosa, del barrio 338.

Todos los encuentros de este domingo comenzarán a las 16.15 en Primera División, mientras que los partidos de Sub 23 se jugarán desde las 14.

La fecha de la zona A se completará el martes con el encuentro entre Sarmiento y Juventud Unida, programado para las 21.15 en el Estadio Municipal.

Se completa la cuarta fecha del ascenso

Con dos encuentros, este domingo finalizará la cuarta fecha del Torneo Clausura de Primera B “Alfredo ‘Piyo’ Fernández”. Por la zona B, Defensores del Sur recibirá a Deportivo Gurises en cancha de Sarmiento, mientras que Sud América será local ante Juvenil del Norte en el estadio Nicolás Marín. Ambos partidos comenzarán a las 16.15 en Primera División y a las 14 en Sub 23.

En la zona A, la fecha comenzó el viernes por la noche en el estadio Carlos Tripp de Villa Paranacito, donde Isleños Independientes venció a Cerro Porteño por 2 a 1 y continuó ayer con el triunfo de Sportivo Larroque como local frente a Atlético Sur por 2 a 0.

Este fin de semana quedaron libres Sporting, por la zona A, y Black River, por la zona B.