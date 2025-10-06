El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este lunes una jornada fresca en Entre Ríos, con cielo despejado y vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 75 kilómetros por hora.

La temperatura mínima prevista para el inicio de la semana es de 7°C, mientras que la máxima rondará los 19°C.

La mínimas para la semana oscilarán entre los entre los 8 y 13 grados y las máximas se irán incrementando. Para el martes se espera que que llegue a los 24 grados y para el sábado podría alcanzar los 30 grados.