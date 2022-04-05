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Arranca la vacunación antigripal a vecinos de la ciudad: a quiénes les corresponde
En el marco de la Campaña de Vacunación Antigripal 2022, comenzará el próximo jueves 7 de abril la inoculación a los adultos mayores de 65 años que se encuentran en residencias de larga estadía, geriátricas y gerontológicas de nuestra ciudad.
En el transcurso de la semana se espera el arribo de las dosis a la ciudad y el departamento. Ante este comunicado es que los equipos de Salud Comunitaria conjuntamente con el área de Personas Adultas Mayores se encuentran diseñando la estrategia de abordaje y las visitas a los diferentes puntos de la ciudad.
Asimismo, la logística también contempla aquellos adultos mayores de 65 años con internación domiciliaria, quienes a los efectos de recibir la dosis pueden solicitar el Vacunatorio Móvil para aplicación en domicilio, comunicándose al 3446332252 dejando mensaje de texto o WhatsApp, así como también acercándose algún familiar a cualquiera de los vacunatorios municipales para solicitar la vacunación domiciliaria a los equipos de salud.
¿Qué es la gripe o influenza?
Es una enfermedad viral respiratoria muy contagiosa. Por lo general, la mayoría de los afectados se recupera en una o dos semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico.
Sin embargo, puede ocasionar graves complicaciones, incluso la muerte, a personas de 65 años y más, niños pequeños, personas gestantes y personas con enfermedades o condiciones crónicas (como cardíacas, respiratorias, renales, inmunosupresión, cáncer, trasplante, obesidad y diabetes).
¿Cómo se transmite este virus?
El virus se transmite de una persona a otra, fundamentalmente por gotitas provenientes de la vía respiratoria de una persona enferma, a través de la tos, estornudos o simplemente cuando habla.
¿Cuáles son los síntomas?
Las personas con gripe pueden presentar:
- fiebre mayor a 38 grados,
- tos,
- congestión nasal,
- dolor de garganta, de cabeza y muscular,
- dificultad para respirar,
- neumonía.
¿Cómo se previene?
La vacuna contra la gripe tiene como objetivo reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por la infección del virus influenza en la población de riesgo.