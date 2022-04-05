En el transcurso de la semana se espera el arribo de las dosis a la ciudad y el departamento. Ante este comunicado es que los equipos de Salud Comunitaria conjuntamente con el área de Personas Adultas Mayores se encuentran diseñando la estrategia de abordaje y las visitas a los diferentes puntos de la ciudad.

Asimismo, la logística también contempla aquellos adultos mayores de 65 años con internación domiciliaria, quienes a los efectos de recibir la dosis pueden solicitar el Vacunatorio Móvil para aplicación en domicilio, comunicándose al 3446332252 dejando mensaje de texto o WhatsApp, así como también acercándose algún familiar a cualquiera de los vacunatorios municipales para solicitar la vacunación domiciliaria a los equipos de salud.

¿Qué es la gripe o influenza?

Es una enfermedad viral respiratoria muy contagiosa. Por lo general, la mayoría de los afectados se recupera en una o dos semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico.

Sin embargo, puede ocasionar graves complicaciones, incluso la muerte, a personas de 65 años y más, niños pequeños, personas gestantes y personas con enfermedades o condiciones crónicas (como cardíacas, respiratorias, renales, inmunosupresión, cáncer, trasplante, obesidad y diabetes).

¿Cómo se transmite este virus?

El virus se transmite de una persona a otra, fundamentalmente por gotitas provenientes de la vía respiratoria de una persona enferma, a través de la tos, estornudos o simplemente cuando habla.

¿Cuáles son los síntomas?

Las personas con gripe pueden presentar:

fiebre mayor a 38 grados,

tos,

congestión nasal,

dolor de garganta, de cabeza y muscular,

dificultad para respirar,

neumonía.

¿Cómo se previene?

La vacuna contra la gripe tiene como objetivo reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por la infección del virus influenza en la población de riesgo.